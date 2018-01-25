5 известных драгоценных камней с кровавой историей

Есть что-то магическое в драгоценных камнях. За самыми большими из них тянутся такие истории, что каждая тянет на серьезную голливудскую драму. Кражи, убийства, предательства — некоторые из представленных ниже алмазов и бриллиантов действительно заслуживают звание «кровавых». Орлов

До того, как попасть в скипетр российских самодержцев, алмаз «Орлов» прошел немалый путь. В свое время он служил глазом божества в индийском храме, откуда был украден английским солдатом. Пройдя целую серию перепродаж, несколько раз переограненный «Орлов» попал в руки фаворита Екатерины II графа Григория Орлова . Они и преподнес драгоценный подарок императрице. На данный момент «Орлов» хранится в Алмазном фонде России.

Кохинор

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Крови на этом алмазе столько, что можно снимать фильм ужасов с ним в главной роли. В свое время именно «Кохинор» носили индийские раджи. Затем он украшал собой великий «Павлиний трон» персидских владык — те искренне верили в магическую силу этого необычного камня. 18 обладателей «Кохинора» погибли насильственной смертью! Уже в конце XIX века алмаз попал к британскому королевскому двору. Тут его огранили заново и вставили в корону, которую и сегодня носит королева Елизавета II. Регент

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Алмаз в 400 карат был добыт в индийских приисках Голконды и украден одним из старателей. Затем еще безымянный драгоценный камень попал в руки губернатору Томасу Питту, который распорядился огранить и продать его регенту Франции Филиппу II. В конце концов знаменитый «Регент» украсил шпагу самого Наполеона Бонапарта. Теперь он хранится в одной из коллекций Лувра.

Хоуп

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Французский путешественник Таверье привез этот камень из Индии, где он украшал статую богини Сита. Ювелир Людовика Святого по непонятным причинам решил драгоценный алмаз разрезать: 115-каратный камень превратился в несколько более мелких. «Хоуп» (получивший имя от одного из владельцев, банкира Генри Хоупа) был украден во время Великой французской революции, следов его не найдено до сих пор. Санси

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Как и многие другие драгоценные камни, «Санси» имеет богатую историю краж, убийств и предательств. Его привезли Карлу Смелому из Индии в XV веке, а тот продал его французам. Уже в конце XVI века владельцем алмаза стал французский придворный Николя де Санси — его имя и сохранил камень для истории. Но из французской сокровищницы алмаз тоже украли и вновь он увидел свет лишь в начале XX века, когда американские дельцы Асторы перепродали реликвию Лувру за несколько миллионов долларов.