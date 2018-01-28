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От чего умер Петр I?
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От чего умер Петр I? 

Рамблер 28 января 2018
Фото: wikipedia
Вокруг смерти императора ходит большое количество слухов. Версии начинаются от простуды, а заканчиваются венерическими заболеваниями. Последние считались уместными, ведь Петру приписывали крайне активную сексуальную жизнь.

Первая версия: смерть от простудного заболевания

Есть мнение, что свалило первого императора заболевание, которое он получил, стоя почти по колено в ледяной воде, помогая матросам и их семьям, севшего на мель корабля.
Некоторые историки утверждают, что Петр не стал прибегать к лечению болезни, в связи с чем она лишь начала набирать обороты.
Однако эта версия была опровергнута, когда были найдены записи самого Петра о тех днях.

Гангрена

Эта версия вообще родилась из анекдота.
В декабре месяце состояние его уже столь сделалось опасным и вожжение во внутренних частях пузыря столь приметным, что со дня на день опасались антонова огня. Испустил 1725 года 28 января геройский свой дух. При вскрытии императорскаго тела нашли совершенно антонов огонь (гангрену) в частях около пузыря и его столько вспухлым и затверделым, что с трудностию можно было его разрезать анатомическим ножом. "Подлинные анекдоты из жизни Петра Великого, слышанные от знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге" Якоб фон Штелин

Сифилис

Об этом утверждал один из французских послов, который был при царе. Он писал о том, что Петр якобы страдает задержанием мочи. Врачи и сам император не придавали этому большого значения, но, как писал дипломат, ".. лица, наиболее близко стоящие к его царскому величеству и с которыми я поддерживаю постоянные сношения, опасаются её последствий. "
Однако никто из приближенных такой информацией более не обладал, о диагнозе не слышал, что странно при подобных пикантных обстоятельствах.

Болезнь почек

Заболевание почек императору присвоил писатель Феофан Прокопович. Он говорил о непроходимости мочи у Петра I.
Ради справедливости стоит заметить, что и историк медицины Вильгельм Рихтер придерживался версии о болезни почек и воспалении мочевого пузыря, которое вскоре привело к гангрене.
Уже в 1970 году медики в Москве пришли к окончательному выводу, что царя погубили серьезные заболевания предстательной железы, мочевого пузыря или мочекаменная болезнь. Что кажется вполне вероятным, ведь об этом и писали многие приближенные к царскому двору.
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