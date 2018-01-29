Самые жуткие казни на Руси 

1/6 Утопление было распространено во времена Киевской Руси. Так массово казнили пленников и вероотступников — связывали, зашивали в мешок и бросали в воду. Известно также, что большевики таким образом расправлялись с "буржуями". Фото: Wikipedia

2/6 Сожжение было уготовано тем, кто нарушил церковные законы, — богохульникам, ведьмам и колдунам. Особенно распространено было при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, при котором провели знаменитые церковные реформы, приведшие к расколу. При Петре I такой казни подвергались фальшивомонетчики. Фото: «Сожжение протопопа Аввакума». Мясоедов Г. Г.

3/6 Также при Иване Грозном применялось кипячение. Осужденного сажали в котел с водой, маслом или вином, разводили костер и медленно варили. Такая мучительная смерть ждала всех, кто совершил преступление против государя. Фото: Wikipedia

4/6 На кол сажали бунтовщиков, изменников, насильников и матерей-детоубийц. Палач забивал кол в тело человека, затем переворачивал вертикально и оставлял, тело человека в течение нескольких часов опускалось вниз, а острие пронзало грудь или голову. Так в 1614 году был казнен фаворит Марины Мнишек — атаман Иван Заруцкий. Фото: Wikipedia

5/6 Колесование широкое распространение получило при Петре I. Приговоренного упривязывали к колесу, палач наносил удары ломом сначала по рукам, ногам и по позвоночнику, а затем человека оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена к участникам Пугачевского бунта. Фото: Wikipedia