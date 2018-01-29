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Самые жуткие казни на Руси
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Самые жуткие казни на Руси 

Рамблер 29 января 2018
Какие муки были уготованы тем, кто преступил закон, — в нашей галерее.
1/6  Утопление было распространено во времена Киевской Руси. Так массово казнили пленников и вероотступников — связывали, зашивали в мешок и бросали в воду. Известно также, что большевики таким образом расправлялись с "буржуями".
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2/6  Сожжение было уготовано тем, кто нарушил церковные законы, — богохульникам, ведьмам и колдунам. Особенно распространено было при Иване Грозном и Алексее Михайловиче, при котором провели знаменитые церковные реформы, приведшие к расколу. При Петре I такой казни подвергались фальшивомонетчики.
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3/6  Также при Иване Грозном применялось кипячение. Осужденного сажали в котел с водой, маслом или вином, разводили костер и медленно варили. Такая мучительная смерть ждала всех, кто совершил преступление против государя.
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4/6  На кол сажали бунтовщиков, изменников, насильников и матерей-детоубийц. Палач забивал кол в тело человека, затем переворачивал вертикально и оставлял, тело человека в течение нескольких часов опускалось вниз, а острие пронзало грудь или голову. Так в 1614 году был казнен фаворит Марины Мнишек — атаман Иван Заруцкий.
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5/6  Колесование широкое распространение получило при Петре I. Приговоренного упривязывали к колесу, палач наносил удары ломом сначала по рукам, ногам и по позвоночнику, а затем человека оставляли умирать. Последний раз такая казнь была применена к участникам Пугачевского бунта.
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6/6  С помощью лошадей четвертовали во Франции, в России приговоренному отрубали сначала руки, потом ноги, а затем голову. Так был казнен Степан Разин. Емельяну Пугачеву "повезло" чуть больше, и ему сначала отрубили голову. А декабристам из гуманных соображений четвертование было заменено на повешение.
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Об истоках этого явления на Руси ученые спорят до сих пор. По одной версии, смертная казнь пришла на смену кровной мести, а по другой — была заимствована у Византии. В нашей галерее — самые страшные казни, которые были уготованы преступникам.
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