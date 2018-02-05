Люди могли стать свидетелями огненного апокалипсиса

Ученые выяснили, что около 13 тысяч лет назад на Землю обрушился огненный дождь, за которым последовали сильные подземные толчки и пожар, покрывший около 10 процентов суши. На продолжительное время пыль и дым от пожара заслонили солнечный свет, из-за чего температура на Земле резко снизилась.

Проанализировав горные породы позднего дриаса, обнаруженные в гренландских ледниках, исследователи пришли к выводу, что в этот период произошло глобальное изменение климата. Это подтверждает увеличение концентрации соли и пыли в изученных горных породах. К тому же в них были найдены следы масштабных пожаров: такие продукты горения, как аммоний, ацетат, оксид. Как предполагают ученые, в то время могло произойти полное разрушение озонового слоя или значительное его ослабление.

Исследователи считают, что огненный дождь — это фрагменты распавшейся кометы.