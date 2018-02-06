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В янтаре найдены древние пауки, похожие на скорпионов
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В янтаре найдены древние пауки, похожие на скорпионов 

Рамблер 6 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
В Мьянме, в местах активной добычи и обработки янтаря, часто обнаруживаются камни с мелкими членистоногими внутри. Ученые еще около 18 лет назад заключили, что, вероятнее всего, появление этих образцов можно обозначить такими временными рамками: 145 — 66 млн лет назад.
К счастью, такие образцы как правило достаются ученым. И в одном из них было обнаружено необыкновенное и очень древнее насекомое, похожее на паука своими четырьмя парами ног и прядильными органами на брюшке, но, в то же время, имеющее довольно длинный хвост, несвойственный ни одному из видов пауков, а, скорее, скорпионам.
Ученым еще очень трудно выделить какие-то особенности жизни этих крошечных Chimerarachne (название было дано в честь мифической химеры). Пока они лишь выдвинули предположение о том, что это одна из переходных форм между морскими и сухопутными паукообразными.
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