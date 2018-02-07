В какой обуви мучились средневековые женщины 

Дико неудобная обувь, которую приходилось носить средневековым женщинам, — в нашей галерее.
1/5 Чопины, цокколи или пьянелли — обувь на высокой платформе из пробки или дерева —
впервые появились в Венеции, откуда распространились во всей Европе. Без них ходить по улицам городов в было просто невозможно, все отходы и нечистоты в те времена сливались прямо на дорогу.
Фото:
wikipedia.org
2/5 По некоторым данным, в высоту чопины могли достигать и 50, и даже 100 см. Чем выше обувь, тем более знатного происхождения была дама.
Фото:
museum-digital.de
3/5 Самостоятельно в такой обуви передвигаться было почти невозможно, требовалась помощь служанок.
Фото:
museum-digital.de
4/5 Обувь для знатных дам обивали дорогими тканями и украшали бисером и драгоценностями. Католическая церковь не одобряла такую обувь, считая ее развратной и беспутной.
Фото:
museum-digital.de
5/5 Но только в XVII веке на смену платформе пришли каблуки, которые церковь не осуждала.