В какой обуви мучились средневековые женщины 

1/5 Чопины, цокколи или пьянелли — обувь на высокой платформе из пробки или дерева — впервые появились в Венеции, откуда распространились во всей Европе. Без них ходить по улицам городов в было просто невозможно, все отходы и нечистоты в те времена сливались прямо на дорогу.

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