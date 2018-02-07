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В какой обуви мучились средневековые женщины
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В какой обуви мучились средневековые женщины 

Рамблер 7 февраля 2018
Дико неудобная обувь, которую приходилось носить средневековым женщинам, — в нашей галерее.
1/5  Чопины, цокколи или пьянелли — обувь на высокой платформе из пробки или дерева — впервые появились в Венеции, откуда распространились во всей Европе. Без них ходить по улицам городов в было просто невозможно, все отходы и нечистоты в те времена сливались прямо на дорогу.
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2/5  По некоторым данным, в высоту чопины могли достигать и 50, и даже 100 см. Чем выше обувь, тем более знатного происхождения была дама.
Фото:
3/5  Самостоятельно в такой обуви передвигаться было почти невозможно, требовалась помощь служанок.
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4/5  Обувь для знатных дам обивали дорогими тканями и украшали бисером и драгоценностями. Католическая церковь не одобряла такую обувь, считая ее развратной и беспутной.
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5/5  Но только в XVII веке на смену платформе пришли каблуки, которые церковь не осуждала.
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Такую обувь носили и знатные дамы, и простолюдинки в XIV-XVII веках — только так можно было по грязным улицам, не запачкав платья. История вопроса и самые жуткие пары — в нашей фотогалерее.
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