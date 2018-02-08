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Радиолюбитель раскрыл тайну перевала Дятлова
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Уральский радиолюбитель раскрыл тайну перевала Дятлова 

Рамблер 8 февраля 2018
Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев убежден, что ему удалось разгадать одну из самых загадочных тайн XX века — обстоятельства и причины гибели группы туристов, находящихся под руководством Игоря Дятлова.
2 февраля 1959 недалеко от горы Холатчахль туристы погибли при переходе через перевал. Обстоятельства смерти 9 человек до сих пор остаются не выясненными окончательно. Каких только версий происходящего не было предложено, но ни одна из них до сих пор не доказана.
А вот радиолюбитель Дегтерев считает, что нашел наконец верный ответ. Валентин уверен, что убийца группы Дятлова запечатлен на фото.
Он утверждает, что на фотографии заметно, как из кустов за лыжниками наблюдает кто-то, стоящий в капюшоне. Он связывает это фигуру с шаманами манси, вход в пещеру которых он также рассмотрел на снимках.
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