Хакер из Северной Кореи рассказал о нищете и голоде

Северокорейские хакеры-шпионы страдают от нищеты, голода и «неадекватных» запросов властей. Об этом в интервью Bloomberg рассказал один из сотрудников подразделения, пожелавший остаться анонимным.

Журналисты встретились с бывшим солдатом северокорейского кибервойска Чонгом Хеком (Jong Hyok, имя изменено), который рассказал о «суперсиле красных спецслужб». Помимо вполне объективных, на его взгляд, обвинений в разработке и распространении масштабных вирусов (к примеру, WannaCry), режим КНДР также физически распространяет свои киберугрозы, рассылая выращенных им хакеров по всему миру. Их миссия — заработать любым путем как можно больше денег для родной страны.

В то время как другие киберпреступники разрабатывают эксплоиты или крадут государственные тайны, северокорейская армия занимается поиском средств для ядерной программы, которую мечтает воплотить лидер Ким Чен Ын. Государственные хакеры не являются социальной элитой: со слов спикера, к ним относятся как к кучке бедных низкооплачиваемых рабочих.

Несколько лет Хек прожил в составе бригады хакеров, которая ютилась в переполненном трехэтажном доме в северо-восточном китайском городе. Каждый из сотрудников обязан был любым способом заработать около 100 тысяч долларов в год. Процент сотрудника от заработка составлял менее десятой доли, что не позволяло обеспечить себе достойное существование. Если один из работников заболевал или не обеспечивал минимальную сумму дохода своей стране, к нему могли быть применены самые серьезные санкции.

Эксперты из правительства Южной Кореи давно утверждают, что на протяжении последних лет Северная Корея направила сотни хакеров в соседние страны, такие как Китай, Индия и Камбоджа, где ее спецподразделения зарабатывают сотни миллионов долларов. Официального подтверждения данной информации нет.