Тест: что вы знаете об Олимпийских играх?

Тест: что вы знаете об Олимпиаде

9 февраля состоялось открытие XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Корея в борьбе за право стать столицей Олимпиады обошла Францию (Анси) и Германию (Мюнхен). Стать победителем в этот раз было не так сложно: со времен зимней Олимпиады 1988 года в Канаде заявки на проведение соревнований подали только вышеозначенные три страны.

Эту Олимпиаду горячо обсуждают в России и во всем мире по известным всем причинам, но мы не станем спорить и выносить вердикты. Предлагаем вам вспомнить основные факты об Олимпийских играх и проверить свои знания.