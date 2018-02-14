Тест: угадайте цены и зарплаты царской России

«Хруст французской булки»: угадайте цены и зарплаты царской России

Дореволюционная Россия давно превратилась в миф, который у одних вызывает восторг и умиление, у других — раздражение и критику, у третьих же овеян наследственной ностальгией по временам, известным только по книгам и рассказам прабабушек и прадедушек.

Острые дискуссии возникают и при обсуждении уровня благосостояния подданных империи. Так появляются штампы про трехрублевых коров и копеечную икру, а также про тотальный голод рабочих и крестьян.

Истоки такого спора были заложены советской пропагандой, когда все показатели страны сравнивались с цифрами пресловутого 1913 года. Мы решили вспомнить традицию. Пройдите тест и попробуйте угадать цены и зарплаты в Российской империи начала века.