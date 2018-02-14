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Тест: как у вас с астрономией?
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Тест: что вы помните из курса астрономии 

Рамблер 14 февраля 2018
Фото: Depositphotos
В древности люди верили, что боги живут среди звезд, сейчас люди сами устремились к ним, открывая все новые удивительные факты. Возможно, мы все когда-нибудь переселимся на Марс, будем устраивать межпланетные гонки на кольцах Сатурна, и отдыхать в Туманности Андромеды. Но будем скромнее. На первых порах нам хватит и Солнечной системы.
Возможно, вы с детства мечтали исследовать комические глубины и зачитывались фантастикой. Или вас устраивала концепция трех китов и черепахи. Но пройти мимо базового курса астрономии вы не могли. Пройдите наш тест и освежите свои астрономические знания.
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