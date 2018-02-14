6/10 По легенде, чтобы сделать своего сына Геракла бессмертным, Зевс подложил мальчика спящей жене Гере, чтобы тот выпил божественного молока. Когда Гера увидела, что кормит не своего ребенка, она оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в Млечный Путь.
Что находится в черной дыре и что такое темная материя? Одиноки ли мы во Вселенной? Как взрывается сверхновая? Как объяснить парадокс Ферми? Это вопросы, на которые исследователи пока не могут дать ответа. Но кое-что о космосе нам все-таки известно.