1/10 Луч света от Солнца до Земли добирается всего за 8 минут, однако фотону требуются сотни тысяч лет, чтобы добраться от ядра Солнца к его поверхности. depositphotos.com Фото:

2/10 В космосе нет звуков, так как нет воздуха, в котором распространялись бы звуковые волны. depositphotos.com Фото:

3/10 В 2009 году у Сатурна обнаружили дополнительное огромное кольцо. depositphotos.com Фото:

4/10 99% массы Солнечной системы составляет масса Солнца. depositphotos.com Фото:

5/10 Название Млечный Путь распространено в западной культуре и является калькой с латинского via lactea "молочная дорога". depositphotos.com Фото:

6/10 По легенде, чтобы сделать своего сына Геракла бессмертным, Зевс подложил мальчика спящей жене Гере, чтобы тот выпил божественного молока. Когда Гера увидела, что кормит не своего ребенка, она оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в Млечный Путь. depositphotos.com Фото:

7/10 Юпитер достаточно велик, чтобы вместить в себя тысячу планет размером с Землю. depositphotos.com Фото:

8/10 Ученые считают, что Луна — это часть Земли, которая образовалась при ее столкновении с другой планетой. depositphotos.com Фото:

9/10 На расстоянии тринадцати миллионов световых лет от Земли находится известная черная дыра. depositphotos.com Фото: