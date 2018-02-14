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Остановите Землю — я сойду: 10 фактов о космосе
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Остановите планету — я сойду. 10 фактов о космосе 

Рамблер 14 февраля 2018
Земля такая крохотная по сравнению с бесконечной Вселенной!
1/10  Луч света от Солнца до Земли добирается всего за 8 минут, однако фотону требуются сотни тысяч лет, чтобы добраться от ядра Солнца к его поверхности.
Фото:
2/10  В космосе нет звуков, так как нет воздуха, в котором распространялись бы звуковые волны.
Фото:
3/10  В 2009 году у Сатурна обнаружили дополнительное огромное кольцо.
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4/10  99% массы Солнечной системы составляет масса Солнца.
Фото:
5/10  Название Млечный Путь распространено в западной культуре и является калькой с латинского via lactea "молочная дорога".
Фото:
6/10  По легенде, чтобы сделать своего сына Геракла бессмертным, Зевс подложил мальчика спящей жене Гере, чтобы тот выпил божественного молока. Когда Гера увидела, что кормит не своего ребенка, она оттолкнула его от себя. Брызнувшая из груди богини струя молока превратилась в Млечный Путь.
Фото:
7/10  Юпитер достаточно велик, чтобы вместить в себя тысячу планет размером с Землю.
Фото:
8/10  Ученые считают, что Луна — это часть Земли, которая образовалась при ее столкновении с другой планетой.
Фото:
9/10  На расстоянии тринадцати миллионов световых лет от Земли находится известная черная дыра.
Фото:
10/10  После захода солнца невооруженным глазом можно увидеть МКС, которая вращается вокруг Земли.
Фото:
Что находится в черной дыре и что такое темная материя? Одиноки ли мы во Вселенной? Как взрывается сверхновая? Как объяснить парадокс Ферми? Это вопросы, на которые исследователи пока не могут дать ответа. Но кое-что о космосе нам все-таки известно.
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