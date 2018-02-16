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Тест: помните ли вы правила умножения?
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Тест: помните ли вы правила умножения и деления? 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: кадр из мультфильма "Вовка в Тридевятом царстве"
Таблица умножения — первое, с чем мы знакомимся на уроках математики в школе, предмет гордости отличников в начальный классах и действительно полезный навык во взрослой жизни.
Однако сейчас мы по большей части привыкли полагаться на умные гаджеты, а не на собственную память, и даже самые элементарные арифметические действия предпочитаем доверять калькуляторам. А зря.
Память стоит тренировать. Ведь можно же представить ситуацию, когда вам срочно понадобится посчитать что-то, а гаджета под рукой не будет? То-то же. Пройдите наш тест и освежите свои навыки умножения и деления.
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