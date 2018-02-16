Тест: помните ли вы правила умножения и деления?

Таблица умножения — первое, с чем мы знакомимся на уроках математики в школе, предмет гордости отличников в начальный классах и действительно полезный навык во взрослой жизни.

Однако сейчас мы по большей части привыкли полагаться на умные гаджеты, а не на собственную память, и даже самые элементарные арифметические действия предпочитаем доверять калькуляторам. А зря.