7 игрушек из СССР, которые видели только избранные

Сегодня рынок в изобилии предлагает нам все, что только душа пожелает. Одежда, техника, машины, детские игрушки — были бы деньги, а товар найдется. Но в Советском Союзе все было совсем иначе и зачастую достать ребенку интересный подарок было сложной, иногда даже невыполнимой задачей. С другой стороны, именно эти сложности и придавали ценности обычным, в общем-то, вещам. Настольные игры, электронные часы, хоккей… А вы о чем мечтали в детстве?

Электронный морской бой

Некоторые из вас возможно застали старые советские автоматы «Морской бой» — именно к ним в те времена выстраивалась очередь игроков. Эта игрушка конечно не тянет на целый автомат, но спросом пользовалась она примерно тем же.

Кассетный магнитофон

Парус-301, Электроника-301 и другие кассетные магнитофоны оставались пределом мечтаний для миллионов советских подростков. Некоторые модели (самые ценные!) могли не только воспроизводить, но еще и записывать звук.

Ну, погоди

Вообще-то, игрушка официально называлась по-другому, Электроника 24-01. Это был советский клон японской приставки Nintendo EG-26 Egg, в которой Волк и Заяц заменяли оригинальных персонажей. В 1984 году, на момент выхода на рынок, приставка стоила целых 25 рублей. Позволить ее могли себе немногие…

Электронные часы

Сначала, еще до супермодных «Монтана», на руках детей и подростков из обеспеченных семей появилась модель «Электроника 5». Вообще-то, такие часики и взрослые носили с удовольствием!

Настольный хоккей

Турниры по настольному хоккею собирали толпы болельщиков, будто настоящие матчи. Все потому, что игра была довольно дорога, имели ее немногие счастливчики.

Монополия

Конечно, сегодня никого не удивить настольными играми любой тематики. От путешествий в далекие Галактики до легендарных Dungeons & Dragons, купить можно все. А вот во времена СССР заветной мечтой детей была самая обычная Монополия, достать которую было не так уж и просто.

Видеомагнитофон

Самым везучим невиданное чудо привозили из-за границы родители. Мальчик с видеомагнитофоном сразу становился лучшим другом всему двору. Самые предприимчивые устраивали дома настоящие кинозалы, беря за вход копеек по 25-50 с носа.