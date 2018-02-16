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Археологи обнаружили колодцы возрастом 9 тысяч лет
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Археологи обнаружили колодцы возрастом 9 тысяч лет 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Археологи обнаружили шесть колодцев возрастом девять тысяч лет на территории провинции Хэнань в Центральном Китае.
Внутри колодцев ученые нашли пять керамических горшков, которые в древности использовались для того, чтобы переносить воду. Горшки в хорошем состоянии, у каждого сохранились "уши", через которые может пройти веревка.
"Эти находки отодвигают историю китайских колодцев на более чем 2 тысячи лет назад", — рассказал заместитель главы Хэнаньского института древних памятников и археологии Вэй Синтао.
Глубина колодцев достигает 5,2 м, некоторые из них оборудованы лестницами.
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