Археологи обнаружили колодцы возрастом 9 тысяч лет

Археологи обнаружили шесть колодцев возрастом девять тысяч лет на территории провинции Хэнань в Центральном Китае.

Внутри колодцев ученые нашли пять керамических горшков, которые в древности использовались для того, чтобы переносить воду. Горшки в хорошем состоянии, у каждого сохранились "уши", через которые может пройти веревка.

"Эти находки отодвигают историю китайских колодцев на более чем 2 тысячи лет назад", — рассказал заместитель главы Хэнаньского института древних памятников и археологии Вэй Синтао.

Глубина колодцев достигает 5,2 м, некоторые из них оборудованы лестницами.