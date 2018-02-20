5 концов света, которые мы пережили

Апокалипсисы, чуть не уничтожившие человечество

Иногда кажется, будто современное общество просто одержимо концом света. Массовая культура выдает все больше информации о нашествиях зомби, гигантских метеоритах из космоса и, что гораздо более вероятно, ядерном уничтожении всей планеты. На самом деле, человечество успешно пережило уже не один конец света, который вполне мог бы стать концом истории нашей расы. Вот несколько примеров того, как мы справились с этой проблемой в далеком прошлом.

Восстание боксеров

Китай всегда был самым густонаселенным местом Земли. Неудивительно, что падение правительства Китая при династии Цин вызвало коллапс, затронувший многие соседние страны. В самой Поднебесной начался ужасный голод, инфляция делала недоступными даже основные продукты питания. Кроме того, процветало употребление опиума. К 18-му веку население Китая раздулось до полумиллиарда человек, но теперь каждый год миллионы людей гибли от голода. Массовые беспорядки, названные впоследствии Восстанием Боксеров унесли жизни десятков миллионов. То, что государство — а с ним и многие соседние страны — сумело оправиться от удара такой силы, можно считать настоящим чудом.

Армагеддон

Город Мегиддо был важным центром торговли, культуры и власти в древнем мире. Две крупнейшие державы того времени, ассирийцы и египтяне, вели постоянные бои за эту местность. Память о тех масштабных, кровопролитных сражениях настолько врезалась в человеческое сознание, что они нашли отражение в мифологии практически каждой народности. Три главные аврамические религии также имеют упоминания о Мегиддо. Бои, которые устраивал Тутмос III, пытаясь захватить город, были настолько ужасающи, что позже греческое наименование Мегиддо стало синонимом конца света. Вы наверняка слышали его не раз — Армагеддон. Христиане до сих пор считают эту местность полем последней битвы Добра и Зла.

Падение Римской империи

Почти тысячу лет Рим оказывал глубочайшее влияние на средиземноморскую и европейскую культуру. Многие государства с переменным успехом пытались подражать великой империи. Падение Западной Римской империи чуть не стало концом всего цивилизованного общества в целом. С 5 по 8 века нашей эры вестготты, готы и пресловутые вандалы (чье название стало нарицательным из-за жестоких обычаев племени) грабили и уничтожали половину современной Европы. Мир вполне мог бы снова вернуться к Темным векам.

Вторая мировая война

Последний пожар мировой войны навеки останется в нашей истории неизгладимым шрамом. Каждый уголок земного шара видел кровопролитные бои между союзниками и немецко-фашистскими войсками. Европа и Азия были опустошены: официально погибшими значится 80 миллионов человек. Голод, холод и нищета стали образом жизни для прочих. Затем последовал огромный экономический спад — больше не требовалось производить столько промышленной продукции. Холодная война между СССР и США казалась всем неотвратимо приближающимся концом света, от которого спасло мир только чудо.

Монгольское нашествие

Беспощадная волна монгольских завоевателей обрушилась на Азию и Европу подобно чуме. В течение 13-го века Чингисхан сумел выковать из разрозненных племен среднеазиатских степей эффективную и разрушительную военную машину, паровым катком раскатавшую Китай, Ближний Восток, Россию и часть Европы. Людей погибло столько, что спад углекислого газа в атмосфере привел к многочисленным бурям и ураганам — только представьте, сколько миллионов человек должно перестать вырабатывать углекислый газ, чтобы повлиять на состояние целой планеты.