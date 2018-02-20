От чего умирали фараоны в Древнем Египте 

1/9 Смерть Тутанхамона, знаменитого юного правителя Древнего Египта, долгое время оставалась загадкой. Он умер в 19 лет, и даже по меркам того времени это считалось рано. Поэтому ученые были уверены, что его смерть была неестественной. Существовала версия, что фараон упал с колесницы во время охоты и скончался от полученных травм. depositphotos.com Фото:

2/9 По еще одной из версий, Тутанхамон мог быть убит по приказу собственного регента Эйе, ставшего после его смерти новым фараоном. depositphotos.com Фото:

3/9 Исследования, проведенные в 2010 году, свидетельствуют, что Тутанхамон умер от тяжелой формы малярии, возбудители которой были обнаружены в его теле в ходе ДНК-анализов. Этот вывод подтверждает и наличие в гробнице Тутанхамона лекарственных снадобий для лечения малярии. depositphotos.com Фото:

4/9 Отец Тутанхамона, правитель Эхнатон, вероятно, был отравлен. Фараон прожил меньше 40 лет. А вот Рамсес II Великий из следующей династии умер от старости, прожив около 90 лет. Фото: pixabay.com

5/9 Рамсес III был убит в возрасте около 65 лет. Долгое время ученые терялись в догадках, кто мог убить правителя. Во время изучения мумий Рамсеса III и его предполагаемого сына исследователи пришли к выводу, что фараон погиб в результате заговора от руки собственного ребенка. depositphotos.com Фото:

6/9 На шее Рамсеса III присутствует большая резаная рана длиной в 7 см, границы которой доходят до позвонков. Трахея фараона была перерезана, как и все крупные кровеносные сосуды, проходящие через эту часть шеи. По словам ученых, подобное ранение не было совместимо с жизнью, и правитель должен был скончаться через несколько минут после нападения. Фото: wikipedia.org

7/9 До сих пор неизвестно, как умерла знаменитая Нефертити, поскольку мумия царицы пока не найдена, а о ее смерти нет упоминаний в летописях. depositphotos.com Фото:

8/9 Анализ останков царицы Хатшепсут показал, что она была тучной женщиной лет 50, страдала артритом, проблемами с зубами, а умерла от рака печени. Болезнь, вероятно, развился из-за опасного вещества, которое использовалось для приготовления обезболивающих. Царица, вероятно, натиралась лекарством, чтобы унять боль в зубах и суставах. Фото: pxhere.com