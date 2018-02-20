Ещё
От чего умирали фараоны в Древнем Египте
Далее:
Читайте также:
Ещё

От чего умирали фараоны в Древнем Египте 

Рамблер 20 февраля 2018
Хотя многое из жизни египтян неизвестно, кое-что интересное ученым все же удалось узнать.
1/9  Смерть Тутанхамона, знаменитого юного правителя Древнего Египта, долгое время оставалась загадкой. Он умер в 19 лет, и даже по меркам того времени это считалось рано. Поэтому ученые были уверены, что его смерть была неестественной. Существовала версия, что фараон упал с колесницы во время охоты и скончался от полученных травм.
Фото:
2/9  По еще одной из версий, Тутанхамон мог быть убит по приказу собственного регента Эйе, ставшего после его смерти новым фараоном.
Фото:
3/9  Исследования, проведенные в 2010 году, свидетельствуют, что Тутанхамон умер от тяжелой формы малярии, возбудители которой были обнаружены в его теле в ходе ДНК-анализов. Этот вывод подтверждает и наличие в гробнице Тутанхамона лекарственных снадобий для лечения малярии.
Фото:
4/9  Отец Тутанхамона, правитель Эхнатон, вероятно, был отравлен. Фараон прожил меньше 40 лет. А вот Рамсес II Великий из следующей династии умер от старости, прожив около 90 лет.
Фото:
5/9  Рамсес III был убит в возрасте около 65 лет. Долгое время ученые терялись в догадках, кто мог убить правителя. Во время изучения мумий Рамсеса III и его предполагаемого сына исследователи пришли к выводу, что фараон погиб в результате заговора от руки собственного ребенка.
Фото:
6/9  На шее Рамсеса III присутствует большая резаная рана длиной в 7 см, границы которой доходят до позвонков. Трахея фараона была перерезана, как и все крупные кровеносные сосуды, проходящие через эту часть шеи. По словам ученых, подобное ранение не было совместимо с жизнью, и правитель должен был скончаться через несколько минут после нападения.
Фото:
7/9  До сих пор неизвестно, как умерла знаменитая Нефертити, поскольку мумия царицы пока не найдена, а о ее смерти нет упоминаний в летописях.
Фото:
8/9  Анализ останков царицы Хатшепсут показал, что она была тучной женщиной лет 50, страдала артритом, проблемами с зубами, а умерла от рака печени. Болезнь, вероятно, развился из-за опасного вещества, которое использовалось для приготовления обезболивающих. Царица, вероятно, натиралась лекарством, чтобы унять боль в зубах и суставах.
Фото:
9/9  Конечно, не все фараоны умирали во дворце от болезней или нападений родственников, случалось и так, что они гибли в боях, как правители Сенебкай и Секененра. А фараона Менеса бесславно растоптал бегемот во время его любимой забавы — охоты на бегемотов.
Фото:
Все, что связано с Древним Египтом, кажется таким загадочным и даже мистическим. Но если погрузиться в историю, то окажется, что египтяне страдали от тех же болезней, что и весь древний мир, интриговали, убивали родственников из-за всяких мелочей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек81
На поверхности Луны обнаружили колесо
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение