Ещё
Тест для тех, кто считает себя эрудитом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест о Древней Греции для тех, кто считает себя эрудитом 

Рамблер 20 октября 2018
Фото: depositphotos.com
Знание античной мифологии всегда служило своеобразным маркером в высшем обществе XVIII и XIX веков. Только хорошо образованный человек мог к месту и с толком использовать аллюзии на героев и события древнегреческой мифологии. И недаром.
Ведь европейская цивилизация после периода Средних веков вновь обратилась к забытым ценностям античной культуры и переосмыслила их, положив начало эпохе Возрождения. Архитектура, скульптура, живопись, музыка, театр, кино, астрономия и психология так или иначе используют сюжеты древнегреческой мифологии.
Пройдите тест и проверьте свою эрудицию!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он был вором и получил награду от Брежнева81
Тайна исчезновения мальчика из Сомосьерры14
Самый необычный побег из СССР226
Тест: как много вы знаете о России
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
05:01
Самые невероятные мосты в мире
Места
04:19
Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
Люди
03:31
Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев
Вещи
02:40
Люди и места, которые удивляют
Безумный мир Вещи
04:22
Исполинские волны, которые могут покалечить
Места
05:29
Гигантские империи, ставшие маленькими странами
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение