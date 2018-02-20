Гроза морей: факты и мифы о знаменитых пиратах

Ученые нашли останки легендарного пирата по прозвищу Черный Сэм — эта новость облетела все мировые СМИ.

Черный Сэм, он же Сэмюэль Беллами, как и подобает настоящему мореплавателю, отправился на дно вместе со своим кораблем. Судно «Уида», перевозившее огромный груз золота и серебра, попало в шторм у восточного побережья Нового света, заткнулось на риф и затонуло.

Останки капитана покоились под внушительным слоем металлических инструментов и оружия. Рядом с ними нашли пистолет, украшенный уникальными символами и завернутый в шелковую ленту — именно такое оружие изображали на прижизненных портретах Черного Сэма. Окончательную точку сможет поставить ДНК-экспертиза — ученым удалось связаться с потомками Беллами, которые сейчас проживают в английском Девоншире.

Фрэнсис Дрейк

Один из самых знаменитых пиратов родился в обычной фермерской семье. Но уже в 12 лет он стал юнгой на торговом судне, а в 18 лет начал командовать собственным судном, полученным в наследство от дальнего родственника. Патент и право на грабеж вражеских баз он получил от правительства — в XVI веке подобная практика была весьма распространена. В 1572 году его команде удалось перехватить груз в 30 тонн серебра.

Дрейк известен не только как разбойник, но и как путешественник — он стал первым англичанином, обогнувшим земной шар. За свои достижения он был удостоен рыцарского титула, но почивать на лаврах не смог.

Дрейк принимал участие в разгроме испанской Непобедимой армады, боролся с разбойниками, нападавшими на английские торговые суда, и скончался во время очередного путешествия, на этот раз — по Панаме. Его тело в свинцовом гробу опустили на морское дно.

Черная Борода

Имя Эдварда Тича, или Черной Бороды, в начале XVIII века наводило ужас на всех, кто бороздил Карибское море. Он не прекратил грабежей даже после того, как власти начали бескомпромиссную борьбу с пиратами. Самым известным его деянием стало нападение на Чарлстон в Южной Каролине — тогда пиратам удалось захватить в плен множество высокопоставленных лиц и получить за них солидный выкуп. На голову пирата объявили солидное вознаграждение, и в 1718 году она наконец слетела с плеч в бою с отрядом лейтенанта Роберта Мэйнарда. По легенде, ее выставили у дома губернатора на позорном столбе, и птицы свили в черепе Тича гнездо.

Генри Морган

Генри Морган сумел пройти путь от простого морского разбойника до вице-губернатора Ямайки. Он также был автором Пиратского кодекса, который предписывал соблюдать строгую дисциплину на борту корабля. Среди наиболее известных его подвигов — разграбление богатого города Маракайбо. Команда Моргана не только вынесла подчистую все ценности, но и практически истребила местное население, пытавшееся скрыться в лесах. Позднее Морган наведался в Панаму. Караван, вывозивший награбленное, насчитывал 175 вьючных животных.

Тем не менее королевский суд признал, что его виновность в преступлениях не доказана. Моргана назначили на высокий пост и даже присвоили рыцарское звание. Похоронили его в церкви Порт-Ройяла, но спустя четыре года город был стерт с лица земли разрушительным землетрясением. Предание гласит, что огромная морская волна накрыла церковь и поглотила могилу пирата.

Мифы о пиратах

Современные люди плохо представляют себе, каковы на самом деле были пираты. Их знания основаны на книгах и фильмах, где морские разбойники предстают чересчур романтизированными.

Существует несколько мифов, которые накрепко связаны с пиратами, но, тем не менее, не имеют никакого отношения к действительности.

Пираты закапывали клады. На самом деле большинство разбойников были бедны, как церковные мыши, и прятать им было просто нечего. Как правило, они промышляли на небольших кораблях с весьма скромным вооружением. Хорошо оснащенные торговые суда легко дали бы им отпор, поэтому нападали на суда частных купцов, а похищенный товар потом задешево сбывали. Кроме того, среди пиратов не бывает долгожителей, так что откладывать накопления «на потом» для них не имело смысла. Легенды о несметных сокровищах, укрытых под землей, основаны на нескольких единичных случаях.

Пираты — горькие пьяницы. Это правда лишь отчасти. В плавании пираты строго соблюдали сухой закон, поскольку корабль с пьяной вдрызг командой рисковал отправиться на дно еще до первого нападения. Также запрещались драки и азартные игры — как потенциальный источник конфликтов. Но, сойдя на берег, моряки, конечно, отводили душу.

Черная повязка на глазу. Пираты действительно носили такую повязку, но вовсе не потому, что имели проблемы со зрением. Современные исследователи полагают, что моряки снимали ленту, спускаясь с палубы в темный трюм — бывший закрытым глаз быстрее адаптировался к полутьме.

Отметим, что история пиратства все еще не закончена. Кое-где, в том числе у берегов Африки, корабли все еще рискуют стать жертвой нападения, а команда — попасть в плен. Но это уже совсем другая история.