Хирурги смогут восстанавливать лица по генам

Ученые выявили 15 генов, которые определяют наши черты лица. Семь из них помогают сформировать нос.

На самом деле далеко не новость, что ДНК определяет наш внешний вид, но новое исследование, по мнению тех, кто его проводил, поможет сделать существенный прорыв в пластической хирургии и полицейских расследованиях. Например, можно будет достраивать лицо пациента после различных неприятных инцидентов с помощью родительской ДНК. Кроме того, по оставленным на месте преступления биологическим следам можно будет составить портрет злоумышленника.

Данные были получены исследователями из Бельгии и США после того, как специалисты провели тесты на 2 000 людей. В ходе наблюдений они постоянно обращались к ДНК испытуемых и к 3D-моделям их лиц. Они разделили каждое лицо на разные «модули» и искали маркеры ДНК для этих отдельных участков. Такой метод позволил им идентифицировать семь генов, связанных с носом, и девять генов, связанных с другими областями лица.

К слову, именно находками, связанными с носом, ученые гордятся особенно: обычно в случаях, когда надо восстановить лицо по черепу, все упирается в нос, который состоит из мягких тканей и хрящей, а потому контуры самого черепа никак не помогают специалистам. Выявление отвечающих за нос генов наконец решит эту проблему.

Конечно, исследования еще требуют доработок, но ученые верят, что результаты оправдают их надежды.