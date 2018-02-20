Снайперские дуэли, ставшие частью мировой истории

Снайперские поединки — обычное дело для голливудского блокбастера, но в реальной жизни такие перестрелки происходят довольно редко. Большую часть времени снайперы проводят защищая атакующие отряды пехоты и отслеживают вражеских стрелков при помощи современных технологий. Тем не менее снайперские дуэли случаются и в реальной жизни, пусть и довольно редко.

Вот пять легендарных столкновений профессионалов своего дела, каждое из которых вошло в историю. Карлос Хэтчкок vs. Неизвестный снайпер

Легендарный снайпер из корпуса морской пехоты, Карлос Хэтчкок поучаствовал в нескольких дуэлях — эту прекрасную возможность подарил ему Вьетнам. Охота на охотника началась после того, как последний пристрелил корректировщика Карлоса и тем самым выдал свою позицию. Бравый морпех потратил две недели на поиски снайпера чернорубашечников и, в конце концов, свел все дело к дуэли. Последний выстрел Карлоса получился настоящим шедевром: заметив отблеск на стальном ободе прицела противника, стрелок послал пулю прямо в окуляр. Билли Синг vs. Абдул Грозный

Австралиец Билли Синг отправился на поля Первой мировой войны добровольно — так он и оказался в печально знаменитом Галлиполи. Малыш Билли успел разделаться с двумя сотнями турков, чем вызывал закономерный интерес одного из лучших снайперов противника, Абдула, по прозвищу Грозный. Билли Сингу удалось победить в дуэли только ценой жизни своего корректировщика: Том Шихан неосторожно подставился под пулю Абдула, но был отомщен в следующую же минуту. Симо Хяюхя vs. Красная армия

Всего за сто дней потомственный охотник Симо умудрился застрелить пятьсот бравых воинов Красной Армии — конечно, русским поневоле пришлось предпринять какие-то ответные меры. Флегматичный финн пристрелил всех посланных на его поимку снайперов, одного за другим. Но не смог предусмотреть случайности и получил пулю прямо в лицо от обычного рядового, вооруженного винтовкой Мосина. Симо пережил и ранение, и всю войну целиком, окончив свои дни весьма уважаемым на родине человеком. Адальберт Уолдрон vs. Снайпер-на-пальме

Василий Зайцев vs. Майор Кениг Адальберт Уолдрон, заработавший целых 109 подтвержденных убийств на Вьетнамской войне, уже собирался отправляться домой, когда его отправили на последнее задание. Как выяснилось позднее, снайпер, на которого должен был охотиться Адальберт, начал выслеживать американского стрелка раньше. Вьетнамец затаился на самом верху кокосовой пальмы, откуда открывался чудесный вид на выходящие из бухты катера, и принялся ждать. Уолдрону просто повезло: лодку кинуло на волнах и пуля пробила не его голову, а всего лишь кожух мотора. Ответный шаг морпеха вошел в легенды надолго — снайпер сумел рассмотреть и нейтрализовать засевшего на пальме стрелка с расстояния в 700 метров.

Многие историки называют дуэль Зайцева ничем иным, как советской пропагандой — но есть и такие, кто находит вполне веские доказательства реальности событий. Василий Зайцев, героически застреливший более 400 немцев со значительного расстояния, был вынужден отправиться за головой беспощадного немецкого мастера, способного чуть ли не в одиночку истребить командный состав целой армии. История гласит, что ради успешного исхода дуэли с Кенигом, Зайцев отправил собственного второго номера в качестве приманки, а затем уже пристрелил подставившегося немца.