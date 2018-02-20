Тест: что вы знаете о России на самом деле?

А вы знали, что поезда в столичном метрополитене ходят намного чаще, чем в любой другой подземке мира?

И еще на территории России есть город, в котором была зарегистрирована рекордно низкая температура — в 1924 году в Оймяконе температура воздуха на улице упала до –71.2 °C!

Самые популярные туристические маршруты путешественников, посещающих нашу дивную и такую разнообразную страну, — Золотое кольцо России, Серебряное кольцо России и Большое Уральское кольцо.