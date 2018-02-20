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Тест: что вы знаете о России на самом деле?
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Тест: что вы знаете о России на самом деле? 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: depositphotos
А вы знали, что поезда в столичном метрополитене ходят намного чаще, чем в любой другой подземке мира?
И еще на территории России есть город, в котором была зарегистрирована рекордно низкая температура — в 1924 году в Оймяконе температура воздуха на улице упала до –71.2 °C!
Самые популярные туристические маршруты путешественников, посещающих нашу дивную и такую разнообразную страну, — Золотое кольцо России, Серебряное кольцо России и Большое Уральское кольцо.
А сами вы, будучи гражданами России, много ли знаете о ней? Мы собрали в небольшой викторине вопросы, на которые сможет дать правильный ответ большинство из тех, кто родился или проживает в этой стране.
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