Жизнь после смерти: как люди представляли загробные миры 

1/7 Древние греки отправляли своих умерших в Аид, где они маялись от скуки, а особо провинившиеся получали персональные наказания. Например, Данаиды, которые по приказу отца убили своих мужей, были обречены наполнять водой бездонную бочку. Элизиум, блаженные острова, сначала были уготованы только некоторым героям, потом туда стали пускать и обычных праведников. Фото: "Данаиды". Джон Уильям Уотерхаус

2/7 Скандинавы-язычники предпочитали Вальхаллу, но это был избранный рай — только для воинов, павших на поле битвы. Они весь день сражались, развлекая богов, а вечером садились пировать и развлекаться с валькириями. Все остальные без разбора отправлялись в Хель, где страдали от холода и голода. Неудивительно, что многие северяне предпочитали броситься на меч. Фото: ru.wikipedia.org

3/7 Кельты представляли себе загробный мир в виде чудесных островов изобилия и вечного лета, где нет печалей и болезней. Такой остров, Авалон, фигурирует в легендах о короле Артуре, как место отдыха прославленного короля. Также это домашний адрес волшебницы Морганы, сестры короля, и феи Мелюзины. Судя по другому названию кельтского рая — Земля женщин — фей там много. Фото: "Смерть Артура". Джеймс Арчер

4/7 В христианстве, иудаизме и исламе концепции рая и ада различаются только деталями. В рай попадают праведники, высшее блаженство которых — созерцать Бога. В исламском рае также упоминаются гурии, райские девы. Мучения грешников в Средние века были расписаны более подробно, согласно концепции Данте, для каждого вида преступления было свое наказание. Больше всех мучились предатели. Фото: "Адам и Ева в Эдеме". Лукас Кранах-старший

5/7 В Древнем Египте распределению в рай — поля Иалу, которые находились на западе — предшествовал суд Осириса, бога мертвых. Праведники и те, кто смогли оправдаться, отправлялись вести мирную жизнь земледельцев, где за них работали слуги. Сердца грешников (а значит и души) съедало чудовище Амат, бегемот с головой крокодила. Высшим наказанием египтяне считали небытие. Фото: ru.wikipedia.org

6/7 Миктлан, загробный мир ацтеков, располагался на севере и делился на 9 кругов. Умерший проходил испытания, взбирался на горные пики и пересекал пустыни, прежде чем предстать перед Миктлантекутли, богом мертвых, и принести ему дары. В Миктлан попадали все, кроме воинов, утопленников и женщин, умерших во время родов. Эти отправлялись в рай, который был прародиной всего человечества. Фото: ru.wikipedia.org