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Самые жестокие народы древности
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Война в крови: самые жестокие народы древности 

Don't Panic 22 февраля 2018
Фото: dnpmag
Любая цивилизация знает период жестоких войн. Вся человеческая история представляет собой перечень кровавых сражений: за территорию, за славу, богатство и прочие земные блага. Мы называем себя культурными людьми, но даже сегодня, в эпоху полетов к Марсу и экспериментальных технологий, нам достаточно лишь малого толчка, чтобы вновь скатиться в бездну кровавого сумрака вечных сражений. И кто же победит в такой битве? Вот перечень самых воинственных народов мира, которые уж точно не проиграют.

Воины Маори

Народ маори был одним из самых воинственных в регионе. Это племя считало, что драка с противником — лучший способ поднять престиж и настроение. Каннибализм же требовался для того, чтобы заполучить ману врага. В отличие от большинства национальных культур, маори не были завоеваны никогда, а их кровожадный танец, хака, до сих пор исполняется национальной сборной по регби.

Гуркхи

Непальские гуркхи смогли серьезно поумерить колониальные нападки Британской империи, а ведь это удавалось очень немногим народам. По утверждению воевавших с непальцами англичан, гурхков отличает пониженный болевой порог и повышенная агрессивность: Англия даже решила принимать бывших противников на военную службу.

Даяки

Мужчиной племени считается лишь тот юноша, кто принес вождю голову врага. Уже по одной этой традиции можно представить, насколько воинственен народ даяков. По счастью, даяки живут только на далеком от нас острове Калимантан, но и оттуда умудряются пугать цивилизованное население остального земного шара.

Калмыки

Не нужно удивляться: калмыки и в самом деле считаются одним из самых воинственных народов планеты. Предки калмыков, ойраты, когда-то отказались принимать ислам, а затем породнились с племенем самого Чингисхана. По сей день многие из калмыков считают себя потомками великого завоевателя — надо сказать, не без веских к тому оснований.

Апачи

Племена апачей боролись против мексиканских индейцев в течение многих столетий. Чуть позже, они применили свои навыки против белого человека и долгое время успешно удерживали свои территории. Апачи устроили настоящий террор на юго-западе Соединенных Штатов, и военная машина огромной страны была вынуждена сосредоточить свои усилия только на этом племени.

Воины ниндзя

Примерно в XV веке нашей эры началась история ниндзя, наемных убийц, чье имя прославилось в веках. Эти скрытные, прекрасно обученные воины стали настоящей легендой средневековой Японии — притом, что некоторые историки даже пытаются выделить их в отдельную народность.

Нормандцы

Викинги были настоящим бичом древней Европы. Дело в том, что населению современной Дании, Исландии и Норвегии выращивать скот и урожай на своих ледяных территориях было крайне затруднительно. Единственным шансом выжить оставались нападения на прибрежные государства, которые со временем превратились в полномасштабные набеги. Неудивительно, что при таких условиях целые народы превращались в настоящие касты свирепых воинов.
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