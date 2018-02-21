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Прокормит ли наша планета 10 миллиардов человек
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Прокормит ли наша планета 10 миллиардов человек 

Don't Panic 21 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Уже сегодня на Земле живет 7,6 миллиардов человек. Колоссальное число, которое может в ближайшем времени стать еще большим. Так, по крайней мере, говорят демографы: специалисты уверены, что примерно к середине столетия население планеты составит десять миллиардов человек. Будет ли это смертельно опасно для Земли?
Скачок производительности пищи (так называемая «зеленая революция») произошел в Азии благодаря американским фондам Рокфеллера и Форда. К 1980-му году урожай риса в Азии увеличился почти в четыре раза. Это решило проблему голода, но одновременно спровоцировало и демографический скачок населения.
К тому же, развитие сельского хозяйства требовало и требует повышенного использования химикатов. Еще в 1943 году ботаники Альберт Говард и Габриэль Говард опубликовали книгу «Сельскохозяйственный завет», где доказали пагубное воздействие агрохимии на почву. Проще говоря, второй раз повторить «зеленую революцию» уже не получится, все ресурсы почвы слишком истощены.
На данный момент социологи придерживаются общего мнения: 10 миллиардов для нашей планеты не предел, но учитывая тенденцию человечества к бесконтрольному размножению, число это будет расти по экспоненте.
Правда, рост уровня цивилизации уже показал снижение среднего количества детей в семье. Ученые предполагают, что единственным способом сохранить стабильное количество население планеты — поднять уровень развития самого общества.
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