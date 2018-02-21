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События разных эпох, о которых молчат историки
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События разных эпох, о которых молчат историки 

Рамблер 21 февраля 2018
Любопытные факты из истории человечества, о которых никто никогда не упоминает в школе.
1/5  Вероятно, вы многое слышали об охоте на ведьм в эпоху Средних веков. Людей, подозреваемых в колдовстве, сжигали на "праведном" костре. Но мало кто упоминает о количестве жертв. За все время преследований на таком костре было сожжено порядка 600 тысяч человек.
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2/5  В давние времена, когда даже врачи за неимением специального оборудования могли перепутать кому или паралич со смертью, многие гробы были оборудованы специальным механизмом. Устройство помогало в случаях, когда по ошибке человек был заживо погребен.
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3/5  Григорий IX, он же Папа Римский (1227-1241) был убежден, что кошки — не иначе как создания дьявола. Поэтому их массово истребляли на территории Европы в это время.
Фото:
4/5  Во времена Пыльных бурь, свирепствовавших на территории США и Канады в 1930-е годы была особенно популярна незатейливые костюмы, которые многие шили из мешков из-под картошки и муки. Производители смекнули и стали выпускать свои товары в новых мешках, которые затем легко трансформировались в одежду.
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5/5  Идентифицировать человека по отпечаткам пальцев придумали после одного тюремного случая. Оба подозреваемых были не только похожи внешне, хотя и не приходились друг другу родсвенниками, но и носили одинаковые имена. Тогда тюремные власти решили, что снятие отпечатков пальцев поможет им выявить преступника. И не ошиблись!
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Вы могли многое изучать в школе, но есть такие исторические события, о которых в большинстве случаев не рассказывают в школе. И вот некоторые из них.
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