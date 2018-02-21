События разных эпох, о которых молчат историки 

1/5 Вероятно, вы многое слышали об охоте на ведьм в эпоху Средних веков. Людей, подозреваемых в колдовстве, сжигали на "праведном" костре. Но мало кто упоминает о количестве жертв. За все время преследований на таком костре было сожжено порядка 600 тысяч человек. Фото: depositphotos

2/5 В давние времена, когда даже врачи за неимением специального оборудования могли перепутать кому или паралич со смертью, многие гробы были оборудованы специальным механизмом. Устройство помогало в случаях, когда по ошибке человек был заживо погребен. Фото: oobject.com

3/5 Григорий IX, он же Папа Римский (1227-1241) был убежден, что кошки — не иначе как создания дьявола. Поэтому их массово истребляли на территории Европы в это время. Фото: Wikipedia

4/5 Во времена Пыльных бурь, свирепствовавших на территории США и Канады в 1930-е годы была особенно популярна незатейливые костюмы, которые многие шили из мешков из-под картошки и муки. Производители смекнули и стали выпускать свои товары в новых мешках, которые затем легко трансформировались в одежду. Фото: wiki