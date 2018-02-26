Странные сексуальные традиции в разных странах

Мужчины племени топинама шли на невероятные жертвы, чтобы удивить избранницу. Они отправлялись в джунгли голыми, чтобы дразнить своим достоинством... змей, укус которых увеличивал половой орган в размерах и снижал чувствительность.

4/5 Мужчины племени топинама шли на невероятные жертвы, чтобы удивить избранницу. Они отправлялись в джунгли голыми, чтобы дразнить своим достоинством... змей, укус которых увеличивал половой орган в размерах и снижал чувствительность.

Мужчины племени батак на Суматре старались удивить женщину в постели тем, что помещали под крайнюю плоть камешки и ракушки. Аргентинские индейцы тоже имели в своем арсенале похожую идею: они прикрепляли на половой орган кисточки из конского волоса. В Индии популярным был интимный пирсинг из золота и драгоценных камней.

3/5 Мужчины племени батак на Суматре старались удивить женщину в постели тем, что помещали под крайнюю плоть камешки и ракушки. Аргентинские индейцы тоже имели в своем арсенале похожую идею: они прикрепляли на половой орган кисточки из конского волоса. В Индии популярным был интимный пирсинг из золота и драгоценных камней.

Аборигены австралийского племени арунта не страдали от вырождения, однако у них тоже существовал странный "щедрый" обычай. Они считали широким жестом подарить близкому другу на время собственную жену. Говорят, отказываться от такого дара было неприлично.

2/5 Аборигены австралийского племени арунта не страдали от вырождения, однако у них тоже существовал странный "щедрый" обычай. Они считали широким жестом подарить близкому другу на время собственную жену. Говорят, отказываться от такого дара было неприлично.

Необычная "гостеприимная" традиция существовала в племени камчатских коряков. Здесь почитали каждого инородца, считалось, что хотя бы одна женщина должна от него забеременеть. От многочисленных родственных браков дети в племени рождались все слабее и слабее, поэтому новая кровь была настоящим спасением от вымирания.

1/5 Необычная "гостеприимная" традиция существовала в племени камчатских коряков. Здесь почитали каждого инородца, считалось, что хотя бы одна женщина должна от него забеременеть. От многочисленных родственных браков дети в племени рождались все слабее и слабее, поэтому новая кровь была настоящим спасением от вымирания.

Сексуальные традиции народов мира очень разные и странные, а порой — даже пугающие: в Тибете еще до вступления в брак девушка должна была стать "опытной" любовницей и найти 20 партнеров. Однако проблема заключалась в том, что тибетские племена были малочисленны, и девушки вынужденно выходили на дорогу и предлагали себя усталым путникам. В Судане же подобное поведение незамужней женщины посчитали бы настоящим оскорблением: в этой стране девушкам сохраняли девственность до свадьбы варварским методом — публично сшивали половые органы.

Или вот например, где только не увлекались садомазохизмом: в Японии существовала любопытная практика усиления мужского оргазма: чтобы сделать удовольствие более ярким и запоминающимся, нужно было уколоть мужчину в пах золотой иглой, которую пары специально заказывали у ювелирных мастеров. А в Микронезии для остроты ощущений во время полового акта девушка поджигала на теле партнера маленькие шарики из хлебного дерева.