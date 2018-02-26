Странные сексуальные традиции в разных странах 

Сексуальные традиции народов мира очень разные и странные, а порой — даже пугающие: в Тибете еще до вступления в брак девушка должна была стать "опытной" любовницей и найти 20 партнеров. Однако проблема заключалась в том, что тибетские племена были малочисленны, и девушки вынужденно выходили на дорогу и предлагали себя усталым путникам. В Судане же подобное поведение незамужней женщины посчитали бы настоящим оскорблением: в этой стране девушкам сохраняли девственность до свадьбы варварским методом — публично сшивали половые органы.
Или вот например, где только не увлекались садомазохизмом: в Японии существовала любопытная практика усиления мужского оргазма: чтобы сделать удовольствие более ярким и запоминающимся, нужно было уколоть мужчину в пах золотой иглой, которую пары специально заказывали у ювелирных мастеров. А в Микронезии для остроты ощущений во время полового акта девушка поджигала на теле партнера маленькие шарики из хлебного дерева.