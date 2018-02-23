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Как вулканический пепел может сбить самолет
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Как вулканический пепел может сбить самолет 

Don't Panic 23 февраля 2018
Фото: Don't Panic
На днях в Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг, после чего все аэропорты острова были на какое-то время закрыты.
Оказалось, что вулканический пепел опасен для самолетов — он может просто сбить лайнер и пилот ничего не сможет поделать.
Вулканический пепел представляет собой горючую смесь из газов, маленьких осколков стекла и измельченной горной породы. Попади такая смесь в двигатель или окно и проблем будет не избежать.
Кроме того, вулканический пепел способен вызвать перегрев навигационных и коммуникационных систем, что тоже чревато опасностью. Что хуже всего, вулканический пепел с легкостью распространяется на тысячи километров от места извержения. С 1982 года пилоты получают специальные карты вулканической активности, благодаря которым могут избежать опасных зон.
Сейчас инженеры и ученые пытаются найти ответ, насколько опасно для самолета пройти сквозь облако вулканического пепла.
По данным Геологической службы США, в период с 1953 по 2016 годы самолеты 253 раза попадали в экстренные ситуации из-за вулканического пепла но, по счастью, ни одной катастрофы не произошло.
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