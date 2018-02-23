Как вулканический пепел может сбить самолет

На днях в Индонезии произошло извержение вулкана Синабунг, после чего все аэропорты острова были на какое-то время закрыты.

Оказалось, что вулканический пепел опасен для самолетов — он может просто сбить лайнер и пилот ничего не сможет поделать.

Вулканический пепел представляет собой горючую смесь из газов, маленьких осколков стекла и измельченной горной породы. Попади такая смесь в двигатель или окно и проблем будет не избежать.

Кроме того, вулканический пепел способен вызвать перегрев навигационных и коммуникационных систем, что тоже чревато опасностью. Что хуже всего, вулканический пепел с легкостью распространяется на тысячи километров от места извержения. С 1982 года пилоты получают специальные карты вулканической активности, благодаря которым могут избежать опасных зон.

Сейчас инженеры и ученые пытаются найти ответ, насколько опасно для самолета пройти сквозь облако вулканического пепла.

По данным Геологической службы США, в период с 1953 по 2016 годы самолеты 253 раза попадали в экстренные ситуации из-за вулканического пепла но, по счастью, ни одной катастрофы не произошло.