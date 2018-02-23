Ростовчанка — о жизни в Москве

Во всем виноват Сочи Зачем люди переезжают в Москву? Это понятно: большинство пытается обрести здесь свое счастье, реализовать амбиции и найти лучшую жизнь. Куда сложнее другой вопрос: какие причины заставляют их спустя некоторое время покинуть столицу? Тут вариантов ответа множество. В попытке выяснить это МОСЛЕНТА решила собрать истории тех, кто по той или иной причине так и не прижился в Москве. Сегодня мы публикуем монолог владелицы рекламного агентства в Ростове-на-Дону Светланы Вороновой.

Мой отец — военный. Именно это и объясняет тот факт, что родилась я немецком Дрездене, а школьные годы провела в Ростовской области. Что было дальше? Дальше я поступила в Южный федеральный Университет в Ростове-на-Дону, где получила специальность «дизайн среды». Возможно, я бы до сих пор так и жила в Ростове, если бы однажды не поехала отдыхать в Сочи… За шишками

Как сейчас помню: лежу на гальке, загораю, и тут мне звонит подружка, не так давно переехавшая в Москву, но при этом уже работающая там в довольно известном журнале.

Как дела? Что там в Ростове? — спрашивает она.

Скукота, — отвечаю я, 21-летняя и еще не растерявшая юношеского максимализма. — Маленький город!

Приезжай, попробую договоритьcя с руководством о собеседовании.

Ну, и я загорелась. Позвонила сразу своим родителям — мол, собирайте мне чемоданы, я еду в Москву. Мама, конечно, была в шоке. А папа… Он просто сказал: «Пусть едет шишки набивать!» И я умчала в столицу. Все получилось легко

Чего я ждала, на что надеялась? Да, ничего я не ждала! Поэтому и претензий никаких к этому городу не имею. При этом все получилось очень легко. Например, я до сих пор помню свой второй день в Москве: я пошла в магазин, в котором в это время проводили какой-то розыгрыш. Так я выиграла зонт!

Это было знаком. Я поняла: столица меня приняла! Другие тому подтверждения не заставили себя ждать. Я прошла собеседование и была принята на работу пусть не по своей специальности — дизайнером, но — менеджером рекламных площадей в журнале! Неверный выбор

Сказать, что в Москве меня что-то напрягало, я не могу. Я с ней была органична. Но да, надолго тут не задержалась. Почему? Скажем так: уехать меня заставил, с одной стороны, вселенский кризис, а с другой, мой неверный выбор. Случилась вот какая история. Отработав около года в самом крутом журнале и в самом теплом коллективе, я внезапно решила, что могу уже вернуться к своей специальности. И начала снова рисовать. Но… Вот, скажите, кому это тут нужно?! Рисунки мои никто не покупал, а Москва — она ведь очень требовательная, когда дело касается финансов. Без денег, но с любовью

В общем, все получилось так, как получилось. Денег у меня не было. И тогда передо мной встал вот какой вопрос: пойти работать каким-нибудь продажником, чтобы иметь возможность себя обеспечивать, или вернуться в Ростов? Взвесив все за и против, а также прислушавшись к интуиции, я поехала к родителям.

Однако же нет худа без добра! По приезде домой я познакомилась с будущим супругом, и вот — нашей семье уже восемь лет! Нужный опыт

Скучаю по запаху метро Пригодился ли мне московский опыт? Безусловно! Особенно, с профессиональной стороны. Например, я тут окончила курсы повышение квалификации при РУДН . А добрых друзей с первой моей работы я никогда не забуду. Мы с ними до сих пор на связи!

Я искренне люблю Москву и с теплотой вспоминаю и связанные с ней многочисленные ситуации, и ее пейзажи, архитектуру, парки, активную культурную жизнь. Это мое, родное! Что там говорить, первое время я сильно скучала даже по запаху метро. И, конечно, я бы очень хотела вернуться сюда.

Впрочем, я ведь с ней так до конца и не рассталась: пару, а то и более раз в год я приезжаю в Москву, хожу на выставки, фестивали, концерты, ведь сейчас у меня в Ростове своя студия, где я совмещаю маркетинг, искусство и продажи! А значит, мне всегда надо держать руку на пульсе и быть в курсе всех новинок. Так что… Москва, спасибо и до новых скорых встреч!