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Зачем в XIX веке торговали человеческими останками
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Зачем в XIX веке торговали человеческими останками 

Don't Panic 23 февраля 2018
Фото: Don't Panic
В недалеком прошлом врачи были вынуждены идти на реальные преступления, чтобы добыть себе наглядное пособие — человеческий скелет. Еще в конце XIX века торговля разными костями и целыми скелетами процветала: тайные мануфактуры собирали трупы по кладбищам для мастеров, которые затем чистили кости и продавали их дальше. Но рынок врачами не ограничивался: почитайте кто и зачем покупал и продавал настоящие человеческие кости.

Костное масло

В 1876 году некий доктор Майтре Мазур поселился в Нью-Йорке и развернул странный, но неожиданно прибыльный бизнес. Дело в том, что Мазур был единственным мастером в Северной Америке, кто мог полностью очистить человеческие кости от трупного запаха. Для американских врачей это было очень важно, ведь скелеты в качестве наглядного пособия приобретали все и все же были вынуждены мириться с неприятным трупным запахом, пропитывавшим кабинет. Свой секрет Мазур никому не открыл до самой смерти.

Суповой набор

Купить полный скелет одного человека мог позволить себе только очень обеспеченный врач. Такой комплект стоил целых 800 долларов — немалая сумма для 1891 года. Все прочие были вынуждены довольствоваться так называемыми «суповыми наборами»: студенты-медики компоновали несколько разных скелетов в один. В качестве медицинского пособия такая поделка не годилась, но бедным врачам приходилось использовать и ее.

Торговцы смертью

Пуританская Америка XIX века не очень-то была расположена к людям, построившим свое состояние буквально на торговле смертью. Большинство торговцев костями вынужденно скрывали свои лавки и мастерские под невинными вывесками. К примеру, Мордред Робейра, филадельфийский делец, для вида торговал парфюмерией, а на втором этаже магазина вел настоящее дело.

Французский товар

Больше всего ценились скелеты созданные французскими мастерами. Дело в том, что только здесь специалисты использовали эфир, бензол и другие химикаты для отбеливания костей. Кроме того, французы знали, что производят товар на экспорт и потому старались больше, чем местные артели в той же Англии, или Европе.

Лондонские мануфактуры

Совсем иначе обстояло дело в Лондоне. Здесь врач мог пойти на виселицу только за самовольную эксгумацию тела, но как практиковаться врачу без наглядных пособий? Около 1899 года скелеты в Лондоне стоили баснословно дорого и были настоящей редкостью. Торговцы радовались кровопролитным сражениям, поскольку это позволяло пополнить свои склады новыми партиями костей.

Коллекционные черепа

В начале XIX века парижская полиция практиковала сбор черепов казненных преступников. Отрубленные на гильотине головы тщательно очищались от плоти и хранились в специальных склепах подписанными. В какой-то момент эта особая картотека превратилась в неплохой бизнес: эксцентричные богачи с радостью платили огромные деньги для выкупа черепа прославленного преступника. Таким трофеем потом хвастались на балах — говорят, это придавало особый шарм танцам.

Конец индустрии

Торговля человеческими костями затухла к середине XX века. После Второй мировой войны медицинские школы и больницы просто перешли на пластиковые скелеты, которые выглядели в точности как настоящие.
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