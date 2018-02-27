Крупнейшие архитектурные катастрофы в истории

Профессия архитектора не кажется опасной, однако именно она является одной из наиболее ответственных среди всех прочих. Ведь проектировщикам необходимо учитывать массу деталей при возведении жилого дома, или, что более важно, муниципального здания, где будут собираться тысячи людей. Посмотрите на эти мелкие ошибки архитекторов, которые привели к самым настоящим катастрофам.

Кинотеатр «Никербокер»

США, 28 января 1922 года

Виной трагедии стала метель. Здание кинотеатра выстроили с небольшой ошибкой: архитектор не рассчитал избыточного давления снега на крышу. Катастрофа произошла днем, на очередном сеансе присутствовало почти две сотни человек. Под снегом крыша не выдержала и здание сложилось, будто картонная коробка. Из-под завалов извлекли тела 98 человек.

Мост Ярмут

Великобритания, 2 мая 1845 года

В этот день труппа клоунов устроила гонки в бочках по реке. Родители со всего города привели детей полюбоваться представлением с моста — когда клоуны проплыли под ним на другую сторону, туда же одновременно ринулась и толпа. Внезапного и резкого перемещения центра тяжести мост не выдержал.

Фабрика «Пембертон Милл»

США, 10 января 1860

Разбирательство по этому делу шло очень долго. Семилетнее здание фабрики рухнуло в один момент, похоронив под обломками 145 человек. В конце-концов выяснилось, что архитекторы по ошибке указали в плане подпорки из дешевой стали, которые за 7 лет изъела коррозия.

Дамба Саут-Форк

США, 31 мая 1889 года

Муниципалитет Джонстауна (штат Пенсильвания, США) был осведомлен о том, что старая дамба нуждается в срочном ремонте. Год за годом ремонт откладывали и вот дамбу прорвало. 22 миллиона тонн воды в мгновение ока смыло пригород, погибло 2210 человек.

Торговый центр Sampoong

Южная Корея, 29 июня 1995 года

Доподлинно неизвестно, что стало основной причиной обрушения крыши торгового центра в Сеуле. Архитекторы допустили массу ошибок, начиная от использования дешевых материалов и заканчивая неумелым проектированием нагрузки. Жертвой халатности мастеров стали 502 человека.

Зал «Версаль»

Израиль, 24 мая 2001 года

Зал торжеств «Версаль» был спроектирован специально под аренду для многочисленных еврейских свадеб. Несколько лет все проходило нормально, но в итоге выяснилось, что архитекторы не сумели правильно расставить несущие колонны в зале. Второй этаж не выдержал толпы в 400 человек и рухнул: 23 мертвеца, 380 раненых.

Rana Plaza

Бангладеш, 24 апреля 2013 года

Это чуть ли не самая крупная катастрофа такого рода. Несчастные люди на верхних этажах своими глазами видели, как от крыши вниз расползаются трещины. Началась стихийная эвакуация, но спастись удалось немногим. В тот день под завалами навсегда остались 1127 человек.