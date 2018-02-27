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Тест по славянскому календарю для самых умных
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Зимобор или лютовей? Тест по славянскому календарю 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: ru.wikipedia.org
Календарь, которым мы пользуемся сегодня — результат многочисленных реформ летоисчисления, а названия месяцев пришли к нам из латыни. Однако у славян был свой древний календарь с исконными названиями месяцев.
В некоторых странах Восточной и Южной Европы до сих пор пользуются именно им, хотя и с некоторыми изменениями.
Названия месяцев в славянском календаре отражали представления о погоде и основных занятиях этого периода. Как правило, у каждого месяца могло быть несколько названий — книжное и народные прозвища.
Пройдите наш тест и попробуйте угадать, о каком месяце славянского календаря идет речь.
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