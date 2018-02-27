Тест по славянскому календарю для самых умных

Зимобор или лютовей? Тест по славянскому календарю

Календарь, которым мы пользуемся сегодня — результат многочисленных реформ летоисчисления, а названия месяцев пришли к нам из латыни. Однако у славян был свой древний календарь с исконными названиями месяцев.

В некоторых странах Восточной и Южной Европы до сих пор пользуются именно им, хотя и с некоторыми изменениями.

Названия месяцев в славянском календаре отражали представления о погоде и основных занятиях этого периода. Как правило, у каждого месяца могло быть несколько названий — книжное и народные прозвища.