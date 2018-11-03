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Зимобор или лютовей? Тест по славянскому календарю
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Зимобор и лютовей: что это за месяцы в славянском календаре 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Календарь, которым мы пользуемся сегодня — результат многочисленных реформ летоисчисления, а названия месяцев пришли к нам из латыни. Однако у славян был свой древний календарь с исконными названиями месяцев.
В некоторых странах Восточной и Южной Европы до сих пор пользуются именно им, хотя и с некоторыми изменениями.
Названия месяцев в славянском календаре отражали представления о погоде и основных занятиях этого периода. Само слово «месяц» говорит о связи временного отрезка с лунным циклом. Поэтому можно сделать вывод о том, что календарь у славян был изначально лунным. Как правило, у каждого месяца могло быть несколько названий — книжное и народные прозвища.
Многие историки отмечают, что этимология названий разных месяцев не всегда ясна, что часто затрудняет расшифровку. Предлагаем вам тоже попробовать свои силы.
Пройдите наш тест и угадайте, о каком месяце славянского календаря идет речь.
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