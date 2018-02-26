Ещё
Секреты фараонов: что скрывает тайный некрополь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты фараонов: что скрывает тайный некрополь 

Don't Panic 26 февраля 2018
Фото: dnpmag.com
В пригороде Каира группа археологов обнаружила очень крупный некрополь со множеством прекрасно сохранившихся саркофагов и древних сокровищ. Район Туна эль-Джабль ранее не считался перспективным, но после этой находки министерство по делам древности Египта инициировало его полное исследование.
dnpmag.com
Ученые уже открыли территорию восьми гробниц, в которых размещено около сорока саркофагов. Интересно, что в этом некрополе хоронили вельмож разных периодов Древнего Египта, от Позднего царства до эпохи Птолемеев.
dnpmag.com
Жрецы, чиновники и элита касты воинов — простых людей в некрополе нет. Каждый саркофаг размещался в гробнице вместе со старинными драгоценными артефактами, погребальными статуэтками из золота и золотыми же скипетрами. Черные археологи не обнаружили это место буквально чудом, ведь оно расположено совсем недалеко от Каира.
По самым скромным оценкам дальнейшая работа по раскопкам некрополя и всего района в Туна эль-Джабль займет по меньшей мере пять лет. Кто знает, сколько еще тайн скрыто в этих песках.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение