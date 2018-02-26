Секреты фараонов: что скрывает тайный некрополь

В пригороде Каира группа археологов обнаружила очень крупный некрополь со множеством прекрасно сохранившихся саркофагов и древних сокровищ. Район Туна эль-Джабль ранее не считался перспективным, но после этой находки министерство по делам древности Египта инициировало его полное исследование.

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Ученые уже открыли территорию восьми гробниц, в которых размещено около сорока саркофагов. Интересно, что в этом некрополе хоронили вельмож разных периодов Древнего Египта, от Позднего царства до эпохи Птолемеев.

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Жрецы, чиновники и элита касты воинов — простых людей в некрополе нет. Каждый саркофаг размещался в гробнице вместе со старинными драгоценными артефактами, погребальными статуэтками из золота и золотыми же скипетрами. Черные археологи не обнаружили это место буквально чудом, ведь оно расположено совсем недалеко от Каира.

По самым скромным оценкам дальнейшая работа по раскопкам некрополя и всего района в Туна эль-Джабль займет по меньшей мере пять лет. Кто знает, сколько еще тайн скрыто в этих песках.