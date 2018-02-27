Секретные архивы КГБ: 3 загадочные истории

Секретные архивы КГБ: 3 самых загадочных истории

О прославленных советских чекистах ходит немало легенд. В чем только не обвиняли сотрудников КГБ — дескать, цепные псы режима, способные ради очередной звездочки на погонах лишить жизни десяток людей.

Сегодня с реструктуризацией службы госбезопасности многие бумаги из секретных архивов попадают в открытый доступ. Само собой, никто не собирается наивно верить в то, что людям показывают документы в первоначальном виде: почти наверняка все самое важное остается под покровом тайны.

Однако, и по обрывкам сведений можно получить примерные представления о делах, которые творились под крышей Комитета Государственной Безопасности. Портативное ядерное оружие

Операция «Флейта» Еще в 1997 году генерал Александр Лебедь в одном из довольно сумбурных интервью проговорился, что спецслужбы обладают примерно сотней портативных ядерных устройств, мощностью в одну килотонну каждое. Буквально через два дня Лебедь от своих слов отрекся, списав все на усталость и оговорку. Однако, профессор физики Алексей Яблоков подтверждал наличие подобных устройств. Согласно полученным от него данным, в середине 70-х годов высшее руководство КГБ заказало разработку ядерных зарядов для проведения террористических операций. Более того, имелись сведения о наличии аналогичных устройств в США.

Спецслужбы Советского Союза часто обвиняли в разработке биологического оружия. Согласно некоторым данным, первые образцы биологического оружия были испытаны на немцах под Сталинградом — противника заражали крысы. В 90-х годах эмигрировавший в США микробиолог Канатжан Алибеков рассказал о секретной операции КГБ «Флейта», в рамках которой были созданы и опробованы новейшие психотропные препараты. Алибеков утверждал, будто руководство КГБ планировало спровоцировать конфликт с США и развязать настоящую биологическую войну. Синяя папка