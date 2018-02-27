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Случайная встреча: этих сестер разлучили щенками
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Случайная встреча: этих сестер разлучили щенками 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: Depositphotos.com
Две сестры породы Лабрадор не видели друг друга с того момента, как их щенками забрали себе разные семьи. Каково же было удивление хозяев, когда обе собаки узнали друг друга во время случайной встречи в одном из супермаркетов Сиэттла.
Пэм Корвин, которая зафиксировала на камеру встречу двух сестер, написала у себя в Facebook: «Сегодня я видела самую крутую вещь!»
Она стояла около своего стенда на рынке Pike Place, когда заметила две пары (незнакомые между собой), шедшие навстречу друг другу с практически идентичными собаками. Как вдруг животные рванули навстречу друг другу и словно сошли с ума.
Сначала все немного опешили, но постепенно разобрались в ситуации. Две девочки, Мауи и Джунипер, были от роду всего несколько недель, когда их привезли из России в Сиэттл в мае 2017 года. Уже здесь их забрали себе разные семьи.
Владелица Мауи Кейтлин Хокинс сказала, что при встрече собаки были так похожи, что они с хозяевами Джупинер почти сразу догадались, что речь идет о встрече двух родственников. Кроме того, оба животных имели одинаковое клеймо, что подтвердило догадку.
Разумеется, обе семьи решили больше не разлучать лабрадоров и уже обменялись контактной информацией.
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