Случайная встреча: этих сестер разлучили щенками

Две сестры породы Лабрадор не видели друг друга с того момента, как их щенками забрали себе разные семьи. Каково же было удивление хозяев, когда обе собаки узнали друг друга во время случайной встречи в одном из супермаркетов Сиэттла.

Пэм Корвин, которая зафиксировала на камеру встречу двух сестер, написала у себя в Facebook: «Сегодня я видела самую крутую вещь!»

Она стояла около своего стенда на рынке Pike Place, когда заметила две пары (незнакомые между собой), шедшие навстречу друг другу с практически идентичными собаками. Как вдруг животные рванули навстречу друг другу и словно сошли с ума.

Сначала все немного опешили, но постепенно разобрались в ситуации. Две девочки, Мауи и Джунипер, были от роду всего несколько недель, когда их привезли из России в Сиэттл в мае 2017 года. Уже здесь их забрали себе разные семьи.

Владелица Мауи Кейтлин Хокинс сказала, что при встрече собаки были так похожи, что они с хозяевами Джупинер почти сразу догадались, что речь идет о встрече двух родственников. Кроме того, оба животных имели одинаковое клеймо, что подтвердило догадку.

Разумеется, обе семьи решили больше не разлучать лабрадоров и уже обменялись контактной информацией.