Обнаружены древнейшие в Европе наскальные рисунки

Древнейшие из найденных наскальных рисунков были сделаны неандертальцами. К такому выводу пришли британские и немецкие ученые, проанализировав доисторическую живопись в трех испанских пещерах.

Долгое время считалось, что неандертальцы не обладали символическим мышлением и художественными способностями. Появление наскальной живописи приписывали кроманьонцам — первым предкам современного человека.

Однако с помощью урано-ториевого метода датирования карбонатных пород исследователям удалось достаточно точно определить возраст найденных рисунков: они были сделаны 64 тысячи лет назад, задолго до появления в Европе кроманьонцев.

По мнению авторов исследования, эти результаты позволяют думать, что, вероятно, неандертальцы были более утонченными, чем предполагалось.