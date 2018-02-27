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Обнаружены древнейшие в Европе наскальные рисунки
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Обнаружены древнейшие в Европе наскальные рисунки 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Древнейшие из найденных наскальных рисунков были сделаны неандертальцами. К такому выводу пришли британские и немецкие ученые, проанализировав доисторическую живопись в трех испанских пещерах.
Долгое время считалось, что неандертальцы не обладали символическим мышлением и художественными способностями. Появление наскальной живописи приписывали кроманьонцам — первым предкам современного человека.
Однако с помощью урано-ториевого метода датирования карбонатных пород исследователям удалось достаточно точно определить возраст найденных рисунков: они были сделаны 64 тысячи лет назад, задолго до появления в Европе кроманьонцев.
По мнению авторов исследования, эти результаты позволяют думать, что, вероятно, неандертальцы были более утонченными, чем предполагалось.
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