Вспышка на Проксиме Центавра увеличила ее яркость

Астрономы зарегистрировали мощную вспышку на Проксиме Центавра, которая могла уничтожить жизнь на ближайшей к звезде экзопланете.

В 2016 году рядом с Проксимой Центавра была обнаружена экзопланета, которая, предположительно, могла быть пригодна для жизни: она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды и расположена там, где может существовать жидкая вода, — главное условие для зарождения жизни в известной человечеству форме.