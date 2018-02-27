Вспышка на Проксиме Центавра увеличила ее яркость 

Астрономы зарегистрировали мощную вспышку на Проксиме Центавра, которая могла уничтожить жизнь на ближайшей к звезде экзопланете.
В 2016 году рядом с Проксимой Центавра была обнаружена экзопланета, которая, предположительно, могла быть пригодна для жизни: она вращается вокруг ближайшей к Земле звезды и расположена там, где может существовать жидкая вода, — главное условие для зарождения жизни в известной человечеству форме.
Однако новые данные ставят гипотезу об обитаемости экзопланеты под сомнение. Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнаружили вспышку на Проксиме Центавра, яркость которой была в 10 раз выше, чем яркость самых мощных солнечных вспышек в аналогичном диапазоне. Всего за десять секунд яркость звезды увеличилась в тысячу раз.
"Вероятно, Проксима b получила большую дозу радиации во время этой вспышки. За миллиарды лет, которые прошли со времени формирования этой экзопланеты, вспышки, подобные этой, могли полностью уничтожить на ней атмосферу и жидкую воду и сделать ее поверхность абсолютно безжизненной", — комментируют ученые.