«И ты, Брут?»: самые подлые предательства 

1/6 Иуда Искариот. Это имя давно стало нарицательным. Иуда — один из самых известных и страшных предателей всех времен, продавший своего учителя за 30 сребреников. Как гласит легенда, Иуда оклеветал Иисуса Христа и злоупотребил его доверием, сдав его римским солдатам. Потом, правда, раскаялся и покончил с собой. Фото: «Поцелуй Иуды», Чимабуэ, конец XIII века

2/6 Андрей Курбский. Близкий друг Ивана Грозного, прекрасный полководец он стал первым известным предателем-дезертиром в русской истории. В самый разгар Ливонской войны князь, опасаясь репрессивных мер, которые применил царь к придворным, бежал на сторону врага. Более того, возглавил одну из польских армий в войне с Россией и одержал множество побед над бывшими союзниками. Фото: Кадр из фильма "Иван Грозный", Михаил Названов в образе Андрея Курбского

3/6 Гай Фокс. Истинный католик, он стал самым известным участником Порохового заговора против протестантского короля Якова I. Вместе с соратниками Томасом Винтуром и Робертом Катсби он должен был взорвать английский парламент, где на сессии должны были присутствовать король и английские лорды. Теракт чудом предотвратили, благодаря анонимному письму. Гая поймали возле бочек с порохом. Фото: Wikipedia

4/6 Бенедикт Арнольд. Он был прекрасным американским командиром в начале революции, но его успехи никак не были отмечены. Уязвленный Арнольд пошел на сделку с совестью и сделал предложение англичанам продать им Вест-Пойнт, который мог бы стать отправной точкой к победе в войне. Заговор был раскрыт, а Бенедикт бежал на сторону англичан. Говорят, о своей измене он пожалел. Фото: Wikipedia

5/6 Марк Юний Брут. Во время гражданской войны Цезаря с Помпеем встал на сторону последнего, но позже перешел в стан бывшего врага, став ближайшим соратником императора. Но это не помешало Бруту стать участником заговора против Цезаря и принять участие в жестоком убийстве. Кстати, согласно некоторым источникам, это было отцеубийство, т. к. Цезарь мог быть отцом Марка Юния. Фото: "Убийство Цезаря", Винченцо Камуччини, 1805