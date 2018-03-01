Тест: угадайте государство по старому названию

История знает множество примеров, когда страны и государства изменяли с течением времени свои названия. Пруссия, например, стала Германией, а Золотой Берег — Ганой. Названия государств не всегда полностью менялись, иногда нововведения касались всего лишь нескольких букв в "имени" той или иной страны (Беларусь — Белоруссия, например).

Чаще всего причиной смены названия страны являлось изменение его границ, разделение или объединение государств или обретенная независимость.

Старые названия постепенно стираются из памяти. И лишь немногие могут вспомнить, как именовали некоторые страны наши прабабушки и прадедушки всего пару сотен (а иногда только десятков) лет назад.