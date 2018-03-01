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Тест: угадайте государство по старому названию
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Тест: угадайте государство по старому названию 

Рамблер 1 марта 2018
Фото: depositphotos.com
История знает множество примеров, когда страны и государства изменяли с течением времени свои названия. Пруссия, например, стала Германией, а Золотой Берег — Ганой. Названия государств не всегда полностью менялись, иногда нововведения касались всего лишь нескольких букв в "имени" той или иной страны (Беларусь — Белоруссия, например).
Чаще всего причиной смены названия страны являлось изменение его границ, разделение или объединение государств или обретенная независимость.
Старые названия постепенно стираются из памяти. И лишь немногие могут вспомнить, как именовали некоторые страны наши прабабушки и прадедушки всего пару сотен (а иногда только десятков) лет назад.
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