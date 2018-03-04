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На египетских мумиях обнаружили татуировки
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На египетских мумиях обнаружили татуировки 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Исследователи нашли на теле двух египетских мумий древнейшие фигурные татуировки. До сих пор самыми древними считались рисунки на теле, сделанные 4 тысячи лет назад. Этим же мумиям более 5 тысяч лет.
Татуировки удалось обнаружить с помощью инфракрасной спектроскопии. На верхней части руки мумии мужчины изображен дикий бык и гривистый баран. Похожие рисунки изображались на керамических сосудах, которые использовали во время религиозных церемоний. Возможно, это могли быть символы силы и статуса.
На плече мумии женщины изображены четыре символа, похожие на букву S, а на руке — символ жезла, которые использовались во время ритуальных танцев.
Татуировки на обеих мумиях сделаны под кожей, скорее всего, при помощи сажи.
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