На египетских мумиях обнаружили татуировки

Исследователи нашли на теле двух египетских мумий древнейшие фигурные татуировки. До сих пор самыми древними считались рисунки на теле, сделанные 4 тысячи лет назад. Этим же мумиям более 5 тысяч лет.

Татуировки удалось обнаружить с помощью инфракрасной спектроскопии. На верхней части руки мумии мужчины изображен дикий бык и гривистый баран. Похожие рисунки изображались на керамических сосудах, которые использовали во время религиозных церемоний. Возможно, это могли быть символы силы и статуса.

На плече мумии женщины изображены четыре символа, похожие на букву S, а на руке — символ жезла, которые использовались во время ритуальных танцев.

Татуировки на обеих мумиях сделаны под кожей, скорее всего, при помощи сажи.