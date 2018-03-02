Анна Гёльди, или история последней ведьмы Европы

За столетия охоты на ведьм значительное число женщин погибли из-за обвинений в связях с дьяволом, а массовая истерия насчет этого распространилась по всей Европе и США. Доносы на потенциальных колдунов сыпались со всех сторон, а на верную смерть отправляли жен, соседей и даже кровных родственников. К XVIII столетию охота на ведьм, как называли этот жестокий процесс, пошла на спад, а последней жертвой дикого режима стала Анна Гёльди, проживающая в Швейцарии.

Анна появилась на свет в 1734 в размещенном в Швейцарии Зенневальде, а о ее ранней биографии практически ничего не известно. Она являлась уроженкой живущей в бедности семьи и с малых лет начала трудиться служанкой, дабы хоть таким способом заработать немного денег. В юные годы девушка забеременела от приезжего военнослужащего, но младенец скончался, успев прожить менее суток. В те времена смертность среди новорожденных являлась весьма высокой, но даже при этом девушку обвинили в убийстве малыша. Обусловлено этот тем, что в ту эпоху дамы нередко избавлялись от отпрысков, оставляя их на морозе. Власти приговорили девушку к наказанию у часто использовавшегося тогда позорного столба, а еще ей предстояло провести дома под арестом шесть лет. Такой поворот буквально означал смерть для Гёльди, ведь она лишилась бы возможности зарабатывать себе на жизнь.

Она сбежала на восток Швейцарии в Гларус, где пошла на работу в семейство Цвики. От хозяина поместья девушка родила мальчика, а потом в свои 46 лет очутилась в семье доктора. Историки считают, что Анна всегда была привлекательной женщиной, поэтому даже состоящий в браке и уважаемый среди местных доктор Якоб Чуди не смог перед ней устоять. Неожиданно он обвинил женщину в том, что она якобы преднамеренно кладет в молоко и хлеб острые иглы, утверждая, что стал свидетелем того, как его дочь рвет ими. Тогда дело ограничилось увольнением, но Анна пригрозила любовнику разоблачением, что стало бы проблемой для его репутации.

Испугавшись такого поворота, Якоб неожиданно заявил, что его ребенок не перестал рвать иглами, даже когда служанка покинула поместье. Это могло значить только то, что Анна была ведьмой, за поимку которой власти Гларуса пообещали награду. Задержав обвиняемую, ее довольно жестоко пытали, не выдержав чего женщина вынуждена была признаться в эфемерной связи с нечистым. Суд над гражданкой вершил совет протестантской церкви, не имевший какой-либо реальной законной власти. Никто не был удивлен, когда девушку отправили на казнь посредством обезглавливания, ведь авторитет ее обвинителя был куда более значимым в городе.

В возрасте 48 лет Гёльди ушла из жизни, а все официальные документы и судебные протоколы того периода впоследствии оказались уничтожены. Обвинение в колдовстве вскоре спровоцировало массовое возмущение общества и всколыхнуло всю Швейцарию. Только спустя более чем 225 лет после казни дело Анны признано судебной ошибкой, поэтому ее посмертно оправдали. В Гларусе с 2007 работает музей, посвященный покойной, которая стала последней осужденной по обвинению в колдовстве в Европе.