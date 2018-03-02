Секс с братьями и старение: тайны генеалогического древа

Секс с братьями и старение: секреты генеалогического древа

Генетики из США составили самое крупнейшее генеалогическое древо из 13 млн человек на основе данных сайта, посвященного генеалогии. В исследовании приняло участие несколько миллионов семей Европы и Северной Америки.

Ученые использовали базу данных сайта для создания генеалогического древа, в котором на момент проведения исследования было около 86 миллионов профилей. Сначала было установлено, в каких родственных отношениях состоят между собой указанные люди.

Получив данные, генетики создали около 5 миллионов генеалогических древ, самое большое из которых включало 13 млн человек из 11 поколений, живших в 1650-2000 годах.

Такое большое древо дало возможность ученым проанализировать, как менялись люди из поколения в поколение.

Так, например, женщины переезжали чаще мужчин, но мужчины обычно уезжали дальше, иногда даже в другие страны. Вероятно это было обусловлено экономическими факторами. На поиск партнера также оказало влияние развитие транспорта: если до 1800-х годов люди выбирали себе пару из тех, кто жил в радиусе 8 км, то к 1950 году охват расширился до 100 км.

Раньше считалось, что браки между ближайшими родственниками прекратились в начале 19 века, однако генеалогическое древо показало, что эта традиция продолжилась еще минимум 50 лет.

Также авторы работы подсчитали, что старение обусловлено генетическими факторами лишь на 16% — все остальное зависит от среды и образа жизни.