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Бессмертные: элитные войска древнего мира
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Бессмертные: элитные войска древнего мира 

Don't Panic 3 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Война богов: Бессмертные"
Первый раз об отряде Бессмертных написал древнегреческий историк Геродот: в его повествовании, полном боли за покоренную Персией страну, этим элитным воинам было отведено немало места.
Такие отряды могли считаться своего рода спецназом армии: хорошо вооруженные, прошедшие отличную подготовку, они внесли свою серьезную лепту в главных сражениях персидских царей.
Наименование же было призвано внушить противнику суеверный ужас — количество Бессмертных всегда было одним и тем же: ровно 10 000 воинов, будто ни один не погиб от руки врага.

Знать

Эти отряды были настоящей элитой армии. Они собирались из мидян, персов и эламитов. Первую же тысячу, на чьей ответственности лежала охрана царской особы, полностью составляли знатные персы. Попасть в один из полков Бессмертных считалось высочайшей удачей: перед юношей открывались пути на самую верхушку власти.

Подготовка

Но для того, чтобы стать Бессмертным знатного происхождения было мало. Мальчики с детства приучались вести жизнь аскета, полную тренировок и религиозной подготовки. Претендент на должность в обязательном порядке отлично владел луком, умел скакать на коне и знать учение Заратустры.

Экипировка

В отличие от многих других армейских подразделений того времени, Бессмертные обладали определенной стандартной экипировкой. Кожаная броня надежно защищала тело, плетеный щит был крепок, а короткие копья позволяли бойцу вести поединок на ближней дистанции. Кроме того, каждый Бессмертный оснащался луком и стрелами с железными наконечниками.

Плюсы и минусы

Гвардия царя одинаково хорошо показывала себя и в ближнем бою и в конном. Бессмертные умели быстро настигнуть врага и разгромить его сплоченным ударом — в этом была их сила. Однако, у таких отрядов насчитывалось и немало минусов. Длинные копья и мечи противника сводили на нет преимущества Бессмертных: греческие гоплиты оказывались для них весьма сложным врагом.

Знаменитые битвы

Само собой, элитные части армии царя участвовали почти во всех главных сражениях Персидской империи. Камбиз завоевал с их помощью Египет, Нововавилонское царство пало под их копьями и стрелами. Больше всего Бессмертные известны битвами в Греко-персидских войнах (вспомнить, хотя бы, популистский, но довольно правдоподобный фильм «300 спартанцев»). Эти войны стали последним пристанищем Бессмертных — после них отряды полностью расформировали.

Реинкарнация первая

Чуть позже, в Иране Сасанидов появились новые Бессмертные. Эти отряды во многом напоминали своих предшественников и численность их также составляла ровно 10 000 воинов. Но Сасаниды использовали элитную гвардию только в качестве конных отрядов, что принесло свои плоды.

Реинкарнация вторая

Иран никак не мог отказаться от красивой легенды об элитных воинах. У последнего шаха Ирана также появился собственный отряд Бессмертных, правда численность его уже не превышала пяти тысяч человек. К ним же был приписан танковый батальон Чифтен, ни разу не принявший участия в реальных боевых действиях. Революция 1979 года окончила эту славную историю отряда, бойцы которого долгие века считались лучшими во всей Европе.
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