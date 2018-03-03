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3 марта в народном календаре
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3 марта в народном календаре 

Вечерняя Москва 3 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Про Ярилу мы вспоминали недавно — это могущественный мифологический персонаж, которого почитали как Бога солнца и плодородия наши предки — древние славяне.
Они полагали, что в этот день Ярила брался за соху и борону, придирчиво осматривая, готовы ли они к полевым работам. То же делали и люди — разбирали инструмент, отсортировывали испорченный и несли его кузнецам на починку.
День также называли «Овсянками» — в честь маленьких птичек-овсянок. Считалось, что если 3 марта увидеть овсянку на ветке, можно рассчитывать на скорое тепло.
Традиционно делали и угощение — овсяное печенье. Но пекли его хозяйки не в форме привычных нам кругляшков, а в виде птичек, соединяя между собой кружочки-крылья и тело из теста. Забавных печеных птичек ели как лакомство, а также угощали ими родных и близких.
На Ярилу, было подмечено, большое количество снега в полях говорило о грядущем хорошем урожае.
Именины в этот день отмечают Анна и Василий, Владимир и Виктор, Кузьма, Павел и Лев.
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