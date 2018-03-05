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В пирамиде Хеопса найдена загадочная пустота
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В пирамиде Хеопса найдена загадочная пустота 

Don't Panic 5 марта 2018
Фото: Don't Panic
В пирамиде Хеопса археологи открыли не известную ранее огромную область пустоты. Исследования ведутся, но пока ученые даже не понимают, может ли там скрываться тайная гробница, или сокровищница, или вообще ничего.
Пирамида Хеопса, построенная в середине тысячелетия до нашей эры, является одним из 7 чудес света. Гигантское сооружение полно тайн: ученые исследуют его уже двести лет и сумели обнаружить лишь три комнаты — для фараона, его супруги и сокровищницу. Все комнаты оказались пусты, но разграбленными они не выглядят.
Секретами пронизаны и стены пирамиды. Каналы и тайные ходы ведут куда-то глубоко под землю, пробраться сюда пока нет никакой возможности. Большинство археологов полагает, что настоящие усыпальницы фараона и его жены до сих пор скрыты где-то в неисследованной части пирамиды.
Поисками секретных комнат занимаются ученые из Парижа и Каира — проект ScanPyramids использует специальный детектор космических частиц, чтобы просканировать всю пирамиду. Именно они и сумели открыть новую область пустого пространства, которую еще предстоит изучить.
Когда мы увидели эту зону пустоты, то поняли, что натолкнулись на нечто очень интересное и большое, бросили все остальные проекты и сконцентрировались на изучении этой области, расположенной прямо над коридором в усыпальницу Хеопса. Теперь мы уверены, что она действительно существует, и это первая находка подобного рода в пирамиде Хеопса со средних веков, когда она была вскрыта калифом Аль-Мамуном в IX веке — Мехди Таюби, археолог института HIP  К сожалению, исследовать тайную комнату в духе Индиана Джонса уже не получится. Если в прошлом веке археологи даже не задумываясь пробивали себе дорогу в закрытые гробницы динамитом, то в этом ученые поняли, что подобные разрушения зачастую мешают дальнейшей работе. Придется ждать, пока не появится еще более совершенный сканер, который, возможно, откроет археологам секрет пирамиды Хеопса.
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