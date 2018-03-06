Ещё
Ученые неожиданно оживили древних существ с Марса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые неожиданно оживили древних существ с Марса 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: Кадр из фильма «Живое»
Команда ученых из США обнаружила на Марсе невероятно выносливых бактерий, которые предположительно могут находиться без воды десятилетиями. Чтобы понять, действительно ли эти существа живые, их отвезли в одну из самых засушливых пустынь мира — Атакаму, что находится в Чили в Южной Америке. И когда там внезапно полил дождь, бактерии ожили. Это позволило исследователям предположить, что если вдруг на Марсе пойдет дождь, то и там могут проснуться эти простейшие формы жизни.
Правда, пока ученые все же не готовы признать, что эти бактерии — действительно истинные обитатели Марса. Есть версия, что сюда их занес межпланетарный ветер. Однако исследователи упирают на то, что много миллионов лет назад на Марсе были пейзаж и атмосфера. Схожие с земными. А кроме того, здесь была столько важная для всех живых организмов вода, что вполне могло обеспечить существование простейших.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение