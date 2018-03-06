Ученые неожиданно оживили древних существ с Марса

Команда ученых из США обнаружила на Марсе невероятно выносливых бактерий, которые предположительно могут находиться без воды десятилетиями. Чтобы понять, действительно ли эти существа живые, их отвезли в одну из самых засушливых пустынь мира — Атакаму, что находится в Чили в Южной Америке. И когда там внезапно полил дождь, бактерии ожили. Это позволило исследователям предположить, что если вдруг на Марсе пойдет дождь, то и там могут проснуться эти простейшие формы жизни.

Правда, пока ученые все же не готовы признать, что эти бактерии — действительно истинные обитатели Марса. Есть версия, что сюда их занес межпланетарный ветер. Однако исследователи упирают на то, что много миллионов лет назад на Марсе были пейзаж и атмосфера. Схожие с земными. А кроме того, здесь была столько важная для всех живых организмов вода, что вполне могло обеспечить существование простейших.