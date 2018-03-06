Какими вещами россияне гордились в 90-х

Сейчас они выглядят смешно.

После распада СССР такое понятие, как товарный дефицит, довольно быстро ушло в прошлое. Но спокойное отношение к вещам, в том числе к предметам домашнего обихода, пришло не сразу. Граждане, сумевшие удержаться на плаву и даже улучшить свое благосостояние в первой половине неспокойных 90-х, радостно скупали хлынувший на российский рынок импорт. Сейчас, глядя на некоторые постперестроечные артефакты (вроде черной небьющейся посуды), хочется и плакать, и смеяться.

Телевизор

До того как коммунистическая идеология канула в Лету, телевизоры иностранного производства были у немногих счастливчиков, выезжавших за рубеж. Большинство советских граждан довольствовались советскими же зомбоящиками — «Электронами», «Рубинами» и «Горизонтами». Потом появились массивные Panasonic, Sony и Samsung. Впрочем, уже в начале нулевых им на смену пришли ЖК-телевизоры и «плазмы». Теперь черные «японцы» устрашающих размеров в основном украшают дачи.

Кухонный комбайн

В Союзе выпускали кухонные комбайны, но доставались они не всем и по качеству сильно уступали немецким. Поэтому белым чудом «лошадиного» бренда Krups гордились. Посудомоечные машины тогда еще были у единиц, мытье комплектующих после использования отнимало много сил и времени, но хозяйки не жаловались и с удовольствием демонстрировали «белого коня» — почти как автомобиль.

Диван

Советские диваны, за исключением, пожалуй, довоенных раритетов, были страшны. Их цветовую убогость пытались компенсировать за счет пресловутых ковров, которые вешали на стену. Получалось плохо. Но пришли 90-е, производители мебели вышли из сумрака и начали сеять «доброе» (но не вечное): мягкую мебель с леопардовой обивкой, псевдолюксовые кожаные диваны и кресла и прочий кич. А «ляпард» стал мемом.

Музыкальный центр

Радио, магнитофон (если повезет — на две кассеты), CD-проигрыватель в одном — для молодежи тех лет не было лучше подарка, чем музыкальный центр. В моделях начала 90-х вместо отсека для CD был проигрыватель винила. Пластинки скоро вышли из моды, потом, пару десятилетий спустя, снова в нее вошли. iPod и крутые аудиосистемы похоронили музыкальные центры. Сейчас в интернете купить особенно ценившийся JVC можно за пару тысяч рублей.

Персональный компьютер

Успешные попытки создания домашних компьютеров в СССР предпринимались, но в реальности ни «Электроника», ни «Агат» не смогли завоевать сердца граждан. Зачем нужна ЭВМ, когда можно купить более понятный телевизор или, допустим, югославский гарнитур. ПК оценили позже, когда в страну начали завозить «пентиумы». Они шумели, грелись и портили зрение тысячам россиян. Но оторваться было невозможно.

Столик журнальный

В Союзе боролись с излишествами, и наиболее ярко эта борьба проявилась в жилищном строительстве — «хрущевки», которыми застроили всю страну от Калининграда до Владивостока, просты до безобразия. Журнальный столик был почти протестом — особенно со стеклянной поверхностью или передвижной, на колесах. Позже появилась IKEA со столами всех цветов, форм и размеров, поэтому этот предмет интерьера растерял всю свою ценность.

Электрический чайник

Советские электрочайники от завода «Красный выборжец» сейчас, надо сказать, кажутся более изысканными, чем появившиеся в 90-е пластмассовые чайники от Tefal и азиатских коллег этой фирмы. И все же функция автоматического отключения при закипании воды была настоящим чудом. Никаких свистков, залитых плит, напрочь сгоревших проводов. И да, такими чайниками гордились.

Видеомагнитофон

В 80-е видеомагнитофоны, да простят глупых советских людей нынешние ипотечники, меняли на квартиры. В 90-х они появились почти в каждом доме, но все равно считались признаком благосостояния семьи. Видеокассеты можно было взять напрокат, потом их стали продавать повсеместно, в том числе в ныне модном книжном магазине «Молодая Гвардия» и в ларьках около всех московских вокзалов. Качество записи (как и внешний вид кассет) оставляло желать лучшего, но это было неважно. Главное, чтобы кассета не застряла.

Микроволновая печь

Микроволновые печи, или попросту микроволновки, тоже выпускалась в СССР, но очень ограниченным тиражом. Назывались они неоригинально — «Электроника» (еще была «Днепрянка»). В массы такие печи вышли уже при новых экономических реалиях. Взрослые развлекались поиском специальной посуды для микроволновок, а дети — подогревом блюдец с золотой окантовкой от Ленинградского фарфорового завода. Получалось красиво и страшно.

Пластиковые окна

Тамагочи был не единственным пластмассовым развлечением 90-х.

Вместе со странной игрушкой пришел пластик посерьезней — окна.

И железные двери. Уставшие красить старые деревянные рамы и заклеивать их на зиму тут же закупились белоснежными стеклопакетами. Сначала их везли из Германии, потом подтянулись и отечественные производители. Ну а железная дверь с глазком и парой массивных замков появилась в каждом достойном доме. Те, кто победнее, ставили у старых советских дверей табуретку с тазом воды — время было неспокойное: если вор придет, то, как минимум, нашумит и намокнет.