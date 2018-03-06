Настоящий затерянный мир: город обезьяньего Бога

Город обезьяньего бога, La Ciudad Blanca или Белый город. Все эти названия описывают одно и тоже место, долгое время считавшееся ничем не подкрепленной выдумкой. Но с недавних пор все изменилось — по данным National Geographic , легендарный город из первозданных лесов Гондураса оказался не ложью, а былью.

Экспедиция, вернувшаяся из Гондураса неделю назад, не только подтвердила существование Белого города, но и высказала предположение, что на той территории могло располагаться целое государство. Точное место его расположения в целях сохранности раскопок держится в секрете, но кое-что о цивилизации, не имеющей еще даже названия, известно уже сейчас. Город обезьяньего бога

Долгое время затерянный город в непроходимых джунглях Гондураса существовал только в виде слухов и легенд. Город, по предположениям, находился на восточном побережье страны. Его искали в течение нескольких веков, так как считалось, что в нем полно несметных богатств. Прозвище «Город обезьяньего бога» принадлежит одному американскому исследователю. Он утверждал, что так его называют местные жители. Почему его не нашли раньше?

Лидар на службе у археологов Казалось бы, область для поисков не так уж велика. Но густые заросли джунглей не лучшее место для поисков чего-либо, и исследователям приходилось в них нелегко. Однако в газетах на протяжении десятилетий сообщалось, что искомый город наконец-то найден. Самое громкое заявление в « Нью-Йорк Таймс » о долгожданном открытии сделал некто Теодор Морд в 40-е годы. Но его заявление не было подтверждено фактами.

Современные технологии изменили все. Появление лидаров — лазерных дальномеров — позволили археологам по-новому взглянуть на Землю. Лазерные импульсы, которые посылают лидары, проходят сквозь чащу джунглей, скрывающих то, что недоступно невооруженному глазу. Поиски сдвинулись с места

Команда ученых, использовавших лидар в своих поисках, утверждает, что обнаружила созданные человеческими руками колонны, пирамиды и развалины зданий в области предполагаемого расположения затерянного города. Это были очень весомые доказательства в пользу существования города Обезьяньего бога. Но необходимо было подтвердить эти доказательства непосредственно, отправив экспедицию. Потрясающие находки

Экспедиция, посланная на разведку, вернулась на прошлой неделе и принесла ошеломляющую весть. Ее члены в ходе раскопок извлекли из земли 52 артефакта, в том числе голову статуи, сочетавшей в себе черты человека и ягуара. Сопоставив факты, археологи пришли к выводу, что в данной области могла существовать целая цивилизация с развитой сетью дорог и инфраструктурой. Трудности и будущие планы

Как сообщает National Geographic, самая большая проблема на данный момент — это защита места раскопок от мародеров и компаний, занимающихся вырубкой леса. Как только область станет безопасной, археологи продолжат изучение древних руин и займутся описью найденных артефактов. Доказав свою дееспособность, лидар займет надлежащее место в арсенале археологов всего мира.