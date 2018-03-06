Настоящий затерянный мир: город обезьяньего Бога 

Город обезьяньего бога, La Ciudad Blanca или Белый город. Все эти названия описывают одно и тоже место, долгое время считавшееся ничем не подкрепленной выдумкой. Но с недавних пор все изменилось — по данным National Geographic, легендарный город из первозданных лесов Гондураса оказался не ложью, а былью.
Экспедиция, вернувшаяся из Гондураса неделю назад, не только подтвердила существование Белого города, но и высказала предположение, что на той территории могло располагаться целое государство. Точное место его расположения в целях сохранности раскопок держится в секрете, но кое-что о цивилизации, не имеющей еще даже названия, известно уже сейчас.
Город обезьяньего бога
Долгое время затерянный город в непроходимых джунглях Гондураса существовал только в виде слухов и легенд. Город, по предположениям, находился на восточном побережье страны. Его искали в течение нескольких веков, так как считалось, что в нем полно несметных богатств. Прозвище «Город обезьяньего бога» принадлежит одному американскому исследователю. Он утверждал, что так его называют местные жители.
Почему его не нашли раньше?
Казалось бы, область для поисков не так уж велика. Но густые заросли джунглей не лучшее место для поисков чего-либо, и исследователям приходилось в них нелегко. Однако в газетах на протяжении десятилетий сообщалось, что искомый город наконец-то найден. Самое громкое заявление в «Нью-Йорк Таймс» о долгожданном открытии сделал некто Теодор Морд в 40-е годы. Но его заявление не было подтверждено фактами.
Лидар на службе у археологов
Современные технологии изменили все. Появление лидаров — лазерных дальномеров — позволили археологам по-новому взглянуть на Землю. Лазерные импульсы, которые посылают лидары, проходят сквозь чащу джунглей, скрывающих то, что недоступно невооруженному глазу.
Поиски сдвинулись с места
Команда ученых, использовавших лидар в своих поисках, утверждает, что обнаружила созданные человеческими руками колонны, пирамиды и развалины зданий в области предполагаемого расположения затерянного города. Это были очень весомые доказательства в пользу существования города Обезьяньего бога. Но необходимо было подтвердить эти доказательства непосредственно, отправив экспедицию.
Потрясающие находки
Экспедиция, посланная на разведку, вернулась на прошлой неделе и принесла ошеломляющую весть. Ее члены в ходе раскопок извлекли из земли 52 артефакта, в том числе голову статуи, сочетавшей в себе черты человека и ягуара. Сопоставив факты, археологи пришли к выводу, что в данной области могла существовать целая цивилизация с развитой сетью дорог и инфраструктурой.
Трудности и будущие планы
Как сообщает National Geographic, самая большая проблема на данный момент — это защита места раскопок от мародеров и компаний, занимающихся вырубкой леса. Как только область станет безопасной, археологи продолжат изучение древних руин и займутся описью найденных артефактов. Доказав свою дееспособность, лидар займет надлежащее место в арсенале археологов всего мира.