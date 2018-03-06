При строительстве метро в Риме нашли виллу II века

Ученые считают, что эта вилла принадлежала одному из генералов императора Адриана.

На станции "Амба Арадам", в трех метрах от найденных здесь же в 2017 году преторианских казарм, на глубине 12 метров исследователи обнаружили виллу военачальника.

Площадь дома составляла около 300 квадратных метров, в нем было 14 комнат. Полы виллы выложены черно-белой мозаикой с цветочным рисунком, стены украшены фресками и мраморной плиткой, а в центре дома располагался фонтан. Вилла военачальника соединена с преторианскими казармами длинным коридором. По другую сторону казарм археологи нашли развалины строения, которое, вероятно, служило складом-холодильником.