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При строительстве метро в Риме нашли виллу II века
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При строительстве метро в Риме нашли виллу II века 

Рамблер 6 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые считают, что эта вилла принадлежала одному из генералов императора Адриана.
На станции "Амба Арадам", в трех метрах от найденных здесь же в 2017 году преторианских казарм, на глубине 12 метров исследователи обнаружили виллу военачальника.
Площадь дома составляла около 300 квадратных метров, в нем было 14 комнат. Полы виллы выложены черно-белой мозаикой с цветочным рисунком, стены украшены фресками и мраморной плиткой, а в центре дома располагался фонтан. Вилла военачальника соединена с преторианскими казармами длинным коридором. По другую сторону казарм археологи нашли развалины строения, которое, вероятно, служило складом-холодильником.
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